Pierpaolo Pretelli: dopo un anno d’amore, spiazza Giulia Salemi così!

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono senza dubbio una di quelle coppie del Grande Fratello Vip che più hanno fatto sognare i telespettatori. Diretti, genuini e senza fronzoli, sono sempre stati molto affiatati. Per loro passa il tempo, ma l’amore sembra aver lasciato un segno indelebile nei loro cuori! L’ex gieffino stupisce la fidanzata con un gesto d’amore spiazzante.

Essere belli, giovani e famosi per l’amore di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi non è un problema, anzi gestiscono perfettamente la tensione! Il duo in questione si è conosciuto nel piccolo schermo, e piano piano, durante la trasmissione del GF Vip, tra loro è scoppiata la scintilla! Una fiamma che dopo un anno, è stata alimentata giorno per giorno da una forza che entrambi riescono a trovare l’uno nell’altro, la potenza dell’amore vero. Reduci da brutte esperienze, gli ex gieffini instaurano un rapporto diretto con i fan raccontando che non è tutto rose e fiori, ma che i traguardi si raggiungono insieme.

Freschi, innamorati, giovani e pieni di sogni, così dovrebbe essere l’amore! Riuscire a cadere nella trappola di Cupido dopo tante delusioni non è facile, ma entrambi sono riusciti a piccoli passi, a costruire il loro posto nel mondo che esiste quando sono insieme! Essere così affiatati come Pierpaolo e Giulia nonostante le telecamere sempre puntate addosso, è una sfida oggigiorno.

I cosiddetti “Prelemi”, da Pretelli e Salemi, l’unione dei loro cognomi, sono un sogno ad occhi aperti per i fan. Non è la prima volta che compiono dei gesti così eclatanti, perché ciò che a loro viene meglio, è proprio essere diretti e sinceri. In passato, un altro gesto clamoroso ha stravolto tutto, sconvolgendo non poco i telespettatori che li seguono fin dai loro inizi in tv.

Che questo gesto sia il prologo di qualcosa di più serio? Ecco la verità!

Pierpaolo Pretelli incanta Giulia Salemi, e non solo!

Entrambi sono molto seguiti sui social media, proprio per questo non perdono tempo a condividere i loro scatti, video e pensieri. Infatti, non passano inosservati i commenti della Salemi nei confronti dei nuovi coinquilini del Grande Fratello Vip. Ha creato una rubrica nella quale ama chiacchierare del reality che più tra tutti le ha portato fortuna. Così, di recente ha anche preso le difese di Lulù per via di alcuni commenti poco carini, dimostrando come sempre di avere una certa sensibilità nei confronti della discriminazioni. Dai amore e avrai amore, nel loro caso la fiaba è diventata realtà!

Parigi si infiamma con il loro amore! Da tempo si vociferava una situazione drammatica tra i due. Diversi sono stati i rumors di una presunta crisi che avrebbe preceduto la separazione, ma niente di tutto questo si è verificato, anzi!

I due gieffini sono molto affiatati nella vita di tutti i giorni, tanto che Giulia ha un bellissimo rapporto sia con la sua ex che con il figlio che Pretelli ha avuto nella precedente relazione, si tratta dell’ex Ariadna Romero e il piccolo di casa Leonardo. Ma non solo, sono molto complici anche durante i loro amati viaggi in giro per il mondo. Cosa c’è di meglio di passare la notte sotto la Tour Eiffel con il proprio amore?

Direttamente dal post del suo profilo Instagram ufficiale, ecco le parole di Pierpaolo che sconvolgono tutti, perché danno un’importante lezione di vita:

Mi piace pensare che questo sia il primo dei tanti traguardi. Con oggi tiriamo la prima linea, e se guardo indietro per rivedere ciò che abbiamo costruito, vedo le nostre esperienze ,i nostri viaggi.. e tutto mi rende fiero di ciò che siamo oggi. Siamo l’uno la forza dell’altro, siamo l’uno l’elemento che perfeziona l’altro. Amo questa complicità che c’è tra noi, ci rende una squadra invincibile, perché si attacca insieme e si difende insieme, tutto ciò che serve per proteggere l’amore che abbiamo sempre sognato , capace di farci emozionare ad un semplice sguardo , in qualsiasi momento. Grazie per questi primi 365 insieme, grazie per come riesci a supportarmi e sopportarmi, grazie per come ti prendi cura di me, grazie perché so che per me ci sarai sempre..non cambiare mai!

Ti amo 💫 @giuliasalemi

Insomma, una dedica fatta con il cuore e che fa sciogliere tutti i fan dei Prelemi!