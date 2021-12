GF Vip daytime 27/12/21, scoppia la lite prima della diretta: è guerra tra le due

Al GF Vip è scoppiata la lite poco prima della diretta di questa sera con Alfonso Signorini. Le due non si sono risparmiate!

Il daytime del GF Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani, anticipando l’appuntamento di questa sera con Alfonso Signorini. Proprio quest’ultimo, infatti, interverrà durante l’ultima parte della puntata di oggi per anticipare ai suoi fedeli telespettatori che cosa vedranno nell’appuntamento in diretta di questa sera.

La puntata inizia subito con il botto e si parte con il nuovo triangolo amoroso formato da Sophie Codegoni, Jessica Selassiè e Alessandro Basciano. La principessa si è infatuata dall’ex corteggiatore di Uomini e Donne, ma quest’ultimo a sua volta si è invaghito della Codegoni, che è una delle sue migliori amiche.

La Codegoni in un primo momento aveva rassicurato la sua compagna di viaggio, affermando che tra lei e il nuovo arrivato non sarebbe mai successo nulla per rispetto nei suoi confronti, ma Jessica non sembra crederle in quanto li becca sempre insieme e questo la fa soffrire non solo perché lei è una sua amica ma perché ancora una volta si sente di essere l’ultima scelta di qualcuno e non la prima.

Scoppia la lite al GF Vip: Nathalie fa infuriare Valeria Marini

Questo però non è l’unico triangolo che si è formato nella casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip. Parliamo di quello che vede protagonisti Biagio D’Anelli, Miriana Trevisan e Nathalie Caldonazzo. Nathalie si è avvicinata molto all’ex opinionista di Barbara d’Urso e Miriana di conseguenza si è allontanata dal suo compagno di viaggio che non sembra disprezzare l’idea di lanciarsi sulla Caldonazzo.

Questo periodo tra l’altro, per i concorrenti di Alfonso Signorini, non è di certo una passeggiata in quanto sono lontani dalle rispettive famiglie. Per questo motivo gli autori hanno provveduto ad inviarle degli auguri speciali da parte delle persone che più loro amano.

Alfonso Signorini è pronto ad irrompere nel daytime, rivelando al pubblico del piccolo schermo degli italiani quello che vedrà questa questa. Si partirà senza alcun dubbio dal primo triangolo amoroso che vi abbiamo presentato e la Principessa riceverà una sorpresa, andando ad incontrare sua sorella Clarissa e suo fratello.

Spazio anche al rapporto nato tra Miriana e Biagio, senza dimenticare la fidanzata di lui che vive in Germania. Così come ci si concentrerà sulla lite tra Valeria Marini e Nathalie Caldonazzo. Quest’ultima ha criticato i trucchi della concorrente stellare, mandandola su tutte le furie. In quanto non ha assolutamente gradito i commenti ricevuti e questa sera si parlerà proprio di questo.

Si conclude con l’ingresso di un nuovo concorrente in quanto è pronto a fare il suo ingresso Kabir Bedi!