L’ex tronista di Uomini e Donne ha battuto ogni record stracciando la concorrenza! Il suo bottino è di 50 mila euro, cifra da capogiro!

Uomini e Donne in questo momento si gode la meritata pausa dal piccolo schermo degli italiani per il periodo natalizio, ma il prossimo anno è pronto a tornare in onda con nuove ed entusiasmanti puntate. Nonostante ciò ne news sui suoi protagonisti ed ex partecipanti non finiscono di certo qui.

Sta facendo il giro del web la notizia che vede protagonista un ex partecipante al Trono Classico, uno degli storici tronisti dello show, che ha vinto ben 50 mila euro stracciando la concorrenza. Un risultato decisamente da record per l’ex pupillo di Maria De Filippi che ora si gode il suo meritato successo. Successo che non ha riscontrato in questi giorni nel bel paese, ma all’estero. In quanto ha preso parte ad un reality show spagnolo che lo ha visto, grazie al pubblico del piccolo schermo, classificarsi al primo post vincendo una cifra di tutto rispetto, ma di chi stiamo parlando?

Luca Onestini da record: l’ex tronista di Uomini e Donne vince 50 mila euro!

Il suo nome, come avrete dedotto dal titolo poco più in alto, è Luca Onestini che ha preso parte a Uomini e Donne ben 4 anni fa. Il suo percorso negli studi Elios di Roma non è affatto passato inosservato. In quanto scelse di uscire al di fuori del programma al fianco di Soleil Sorge, che qualche mese dopo scelse di lasciare in diretta al Grande Fratello Vip attraverso una lettera in quanto lei si era scoperta innamorata del suo ex rivale Marco Cartasegna

Ora, a distanza di qualche anno dalla sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, dove ha trovato l’amore al fianco di Ivana Mrazova, anche se la loro storia è finita qualche mese fa, Luca Onestini ha scelto di mettersi alla prova lanciandosi in questa nuova sfida televisiva.

L’ex protagonista del Trono Classico ha preso parte a Secrety Story – La Casa de los secretos, un programma in cui ogni partecipante nasconde un segreto ed ogni suo compagno di viaggio deve capire di che cosa si tratta. Onestini, in quest’esperienza, è riuscito a stracciare la concorrenza classificandosi al primo posto tra le preferenze del pubblico spagnolo che ha scelto di premiarlo fino alla fine.

Luca Onestini dopo Uomini e Donne non si è di certo perso d’animo e sta costruendo man mano la sua carriera nel mondo dello spettacolo e non.