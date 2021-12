Silvana Curcio, fidanzata di Biagio D’Anelli rompe il silenzio

Biagio D’Anelli è un talent scout nato in provincia di Foggia che ha esordito in tv partecipando al Grande Fratello 11.

Quest’anno torna nel reality show nella versione Vip e dal primo momento è rimasto folgorato dalla concorrente Miriana Trevisan.

D’Anelli, fuori dalla Casa, è fidanzato con Silvana Curcio, imprenditrice di calzature che vive a Stoccarda, Germania.

Biagio, ogni giorno si avvicina sempre di più alla gieffina e nelle ultime ore sono scappati anche dei baci. Il gieffino si trova in nomination e stasera rischia di uscire, ma Silvana non vuole più attendere il fidanzato e rompe il silenzio.

Vediamo cosa ha rivelato la Curcio

Silvana Curcio, fidanzata di Biagio D’Anelli, rompe il silenzio: “Non ho intenzione di farlo“

Biagio D’Anelli è sempre più intimo con Miriana Trevisan sotto l’occhio attento del Grande Fratello Vip. Si coccolano, discutono, ridono e si baciano, ma Biagio ha fuori la sua fidanzata Silvana Curcio che dopo aver visto tutto, rompe il silenzio sul suo profilo Instagram tramite una story.

Silvana chiarisce la situazione e rivela si non aver rilasciato nessuna dichiarazione: “Io non ho rilasciato nessun tipo di dichiarazione e non ho intenzione di farlo. Ritengo che i social e la tv non siano il luogo adatto per parlare di certi argomenti. Avrò modo di chiarire al di fuori dei riflettori“.

La Curcio ha sempre tenuto alla sua privacy e anche oggi dimostra che non ha la minima intenzione di entrare a far parte del mondo dello spettacolo.

Nel mentre, Biagio non perde tempo e in un momento di solitudine racconta a Sophie Codegoni quali siano i suoi sentimenti per la Trevisan

Biagio confessa i suoi sentimenti per Miriana e per la sua fidanzata Silvana Curcio

Biagio D’Anelli è diviso tra due donne: la fidanzata Silvana Curcio e la showgirl Miriana Trevisan.

Il gieffino si sfoga con Sohie Codegoni rivelando di provare dei sentimenti per la concorrente, nonostante sia fidanzato.

“Non mi posso permettere di fare il playboy, è una situazione che sto scardinando con tatto proprio perché le voglio bene. Sono fidanzato ma provo delle emozioni per lei e quindi mi sto esponendo. La cosa fuori finirà, il punto è che io me la prenderò per me. Non l’ho baciata perché lei cade nel giudizio, fa parte di me” spiega D’Anelli.

Lui vorrebbe baciare in continuazione la gieffina, ma non lo fa perché sa che sennò tutta la Casa andrà contro Miriana.

Biagio rischia di uscire oggi, perché si trova in nomination assieme alla sua amata Miriana e al duo Valeria Marini e Giacomo Urtis.

Se dovesse uscire, il concorrente vuole prendersi le sue responsabilità e dopo aver riflettuto, parlare con la sua compagna e con la Trevisan.

“Se esco lunedì, analizzerò quello fuori( la fidanzata Silvana Curcio, ndr), mi assumerò le responsabilità. Se si dovesse chiudere, la aspetterò e me la bacerò privatamente” conclude il gieffino.

Sia Biagio D’Anelli che la fidanzata Silvana Curcio hanno le idee molto chiare. Non vogliono spettacolizzare il loro rapporto e vogliono parlarne in privato. Silvana perdonerà il fidanzato o non vorrà sentirne ragione? Non ci resta che aspettare nuove notizie