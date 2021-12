GF Vip daytime 28/12/21, la mantide religiosa colpisce ancora: lui è fuori dai giochi

Al GF Vip la mantide religiosa, così è stata soprannominata da Soleil Sorge in confessionale, ha colpito ancora una volta: il suo amato è fuori dai giochi.

Il daytime del GF Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani dopo la diretta di ieri sera con Alfonso Signorini che ha avuto modo di poter condurre l’ultima puntata dell’anno.

L’appuntamento di ieri è stato ricco di colpi di scena. Tant’è che si è subito iniziato con il triangolo amoroso formato da Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e Jessica Selassiè. Quest’ultima non ha mai nascosto di provare un certo interesse per il nuovo arrivato, ma lui ha messo gli occhi su Sophie e lei, nonostante avesse ammesso di non provare nulla per lei, ha contraccambiato.

Miriana Trevisan, in confessionale, ha confidato al confessionale di non aver apprezzato l’atteggiamento dell’ex tronista di Uomini e Donne. In quanto sarebbe dovuta essere più chiara nei confronti della Principessa, invece di continuare a darle finte rassicurazioni visto che poco dopo si abbandonava tra le braccia di Alessandro Basciano, ammettendo di provare qualcosa per lui ma attenzione perché il daytime del GF Vip di oggi non è affatto finito qui.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Volano stracci al GF Vip: parole al veleno dopo la puntata

Soleil Sorge lancia una provocazione a Miriana Trevisan al GF Vip

Dopo il triangolo amoroso composto dai giovanissimi nella casa del Grande Fratello Vip, si passa alle parole taglienti di Clarissa Selassiè. La Principessa in studio ha attaccato Manila Nazzaro, accusandola di essere la concorrente più falsa di tutte le edizioni del programma. L’ex Miss Italia in un primo momento ha perso le staffe per poi scoppiare in lacrime ammettendo di esserci rimasta male in quanto considerava la Principessa come una sua figlia e quando era in casa con lei non faceva altro che abbracciarla e coccolarla per tutto il tempo.

Per questo motivo non si aspettava un risvolto del genere durante il corso della diretta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Le stranezze dei vip a Capodanno: dai chicchi d’uva al branzino

Spazio anche alla conoscenza tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. Lei ha ammesso di provare qualcosa nei suoi confronti e lui lo stesso. Tant’è che ha deciso di chiudere la sua storia d’amore con la ragazza che lo aspettava al di fuori del Grande Fratello Vip.

Il pubblico della rete però ha deciso di porre un freno al percorso di lui all’interno del programma, eliminandolo dal televoto. Soleil Sorge però ha notato che chiunque si avvicini all’ex ragazza di Non è la Rai venga eliminato dal programma e per questo motivo, in maniera un po’ ironica, ha deciso di chiamarla mantide religiosa e si chiede chi sarà il prossimo.