Volano stracci al GF Vip: parole al veleno dopo la puntata

Nessuna tregua al GF Vip, neanche l’ultimo dell’anno! I giochi proseguono nella casa più spiata d’Italia, infatti non mancano già i primi cedimenti dopo più di tre mesi all’interno del reality. Le maschere cadranno o le si faranno buttare giù di proposito? Questo è l’intento del concorrente, il quale al posto della verità, ha scatenato una guerra terribile.

Essere al GF Vip di quest’anno significa tenersi pronti a qualsiasi polemica, il motivo? Non fanno altro che litigare! Non c’è un solo gieffino che non abbia litigato, forse il solo che rimane escluso da queste situazioni è l’illusionista più simpatico della casa, Giucas Casella. Per quanto riguarda tutti gli altri non ci sono dubbi, i litigi continuano a seminare tempesta. Le discussioni a volte nascono per faide amorose, gelosie e incomprensioni, ma in tanti altri casi sono causati dalle tensioni tipiche delle convivenza, figuriamoci per una forzata come la loro. La verità è stata annunciata, le cose andranno come previsto o si prevede una fight all’ultimo sangue?

Tenetevi pronti perché il GF Vip conclude il 2021 in bellezza! Parole taglienti come lame si scagliano in difesa della rispettive parti, chi avrà la meglio? Per essere un gieffino quest’anno bisogna sfoderare gli artigli, ma non bastano, a volte è necessario prendere tutto l’armamentario, perché la guerra non finirà mai!

Tra i tentativi di smascherare le falsità e le ipocrisie della casa c’è senza dubbio quello della giornalista, Jo Squillo rivela la verità del Grande Fratello Vip, perché non ne può più di alcuni concorrenti.

Falsità, menzogne e stratagemmi, l’ultima confessione spiazza perché l’attacco è fatto nei confronti di un concorrente molto sostenuto all’interno della casa: che sia solo bontà apparente la sua, oppure si tratta di un’infamata?

GF Vip, scoppia il caos: faida tra concorrenti in corso!

Di recente i nuovi ingressi hanno un po’ cambiato le carte in tavola, e il gioco è diventato senza dubbio piccante! Notte bollente per il Grande Fratello Vip, situazione sconvolgente perché nessuno se li sarebbe mai aspettati così. Tra colpi di scena e incomprensioni, ecco che arriva la sferrata inaspettata dalla concorrente che all’interno della casa si è sempre dimostrata tenace e forte, nonostante le fragilità. Ecco il botta e risposta velenoso che segna l’inizio di una battaglia.

Instagram stories, scatti e parole senza filtri! Ecco che i social media diventano il campo di battaglia dei concorrenti e dei familiari dei gieffini. Tutto inizia dai mezzi di comunicazione, anche per il Belli-gate Delia aveva iniziato così, per poi finire all’interno della casa più volte per i continui confronti.

Accadrà lo stesso per Lorenzo Amoruso e Clarissa Selassié? Lo scontro è nato dalle accuse fatte dalla piccola principessa, la quale ha deciso di smascherare Manila Nazzaro, la moglie dell’ex calciatore. Infatti, Clarissa ha dichiarato urlando a pieni polmoni che l’ex Miss Italia è la concorrente più falsa della storia del GF!

Insomma, una bella dichiarazione infamante che non lascia spazio ad incomprensioni. Di certo è il suo punto di vista e come tale deve essere rispettato, soprattutto è la stessa che chiarisce il perché dell’affermazione. Spiega che Manila fa sempre e solo buon viso a cattivo gioco, non prendendo mai la parte di chi è davvero discriminato, anzi preferisce starsene dalla parte di chi attacca gli altri.

Ecco che non poteva non entrare a gamba tesa nella discussione Lorenzo il marito, dato che è il più grande sostenitore della moglie e non può certo non attaccare la principessina che giudica “piccola” non per età, ma per la pochezza d’animo che dimostra.

Chi ha ragione? Chi avrà la meglio in studio con il confronto faccia a faccia? Restiamo aggiornati per ulteriori novità!