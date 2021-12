Chi mangia bene alla cena di Capodanno, mangia bene tutto l’anno! Questo 2021 sta per chiudere i battenti, e dopo tante tensioni dovute alle restrizioni causate dalle pandemia, bisogna rifocillarsi per iniziare con il piede giusto. Sei in difficoltà? Non sai che preparare? Non temere, ho dei trucchetti che ti faranno realizzare dei piatti semplicissimi, ma rapidi!

Di sicuro l’ultimo giorno dell’anno non si arriva con la pancia vuota! Dopo aver mangiato così tanto durante le feste, alla cena di Capodanno bisogna optare per qualcosa di facile, ma senza dubbio d’effetto. Il motivo? Devi stupire i tuoi ospiti, e potrai farlo in poche e semplici mosse, ti basta seguire dei segreti da chef che renderanno le tue portate perfette. Se non vuoi commettere alcun errore, e vuoi realizzare qualcosa di originale senza faticare eccessivamente, ecco che ricette ho in serbo per te.

Sei pronto a scoprire che ricette puoi sfoderare come assi nella manica alla cena di Capodanno? Essere sempre sul pezzo implica riuscire a rimanere originali, senza però perdere del tempo in chiacchiere. Perché a volte i prodotti più semplici sono i migliori per realizzare dei colpi da maestro, bisogna soltanto saperli valorizzare.

Sai che puoi preparare anche il pandoro a otto punte fatto in casa? Segui i trucchi da chef, e vedrai che la tua cena sarà al completo. Non mancherà nulla, soprattutto la tua pancia sarà soddisfatta e le tue papille gustative balleranno.

Non temere di perdere tempo, perché le ricette che ho in serbo per te non solo sono sfiziose, ma sono velocissime!

Cena di Capodanno? Guarda che tris di ricette!

Ricorda però di non dimenticare il tuo biglietto da visita! Ogni pranzo o cena che si rispetti, ha un antipasto di Natale perfetto e sfizioso, non devi preparare chissà che, ma ti basteranno degli accorgimenti per realizzare una portata semplice ma al tempo stesso originale. Segui questi trucchetti, perché fidati non te ne pentirai! Anzi, i tuoi amici e familiari ti chiederanno la ricetta per imitarti.

Cosa c’entrano tra loro: salmone, gnocchi di patate e funghi porcini? Insieme forse ben poco, ma separati o in parte combinati tra loro, ti faranno realizzare dei piatti da leccarsi i baffi, e soprattutto velocissimi. Basta un po’ di originalità e il gioco è fatto!

La prima ricetta sono le lasagne al salmone! Hai mai mangiato questa pasta insieme al pesce? Ti basterà stendere della besciamella nella teglia, aggiungere dei pezzetti di salmone e della provola affumicata, alternando gli strati di volta in volta aggiungendo della besciamella, ma senza esagerare. Alla fine, rendi il gusto unico spolverando della granella di pistacchio in superficie, vedrai che leccornia!

La seconda si mangia con gli occhi, sono gli gnocchi alla pescatora! Hai del pesce in congelatore e non sai come prepararlo? Fai un sugo con tutto l’occorrente: molluschi, spezie come zenzero, pepe e curcuma, ed erbe aromatiche come il prezzemolo. Immergi tutto in della salsa di pomodoro cucinata con dell’aglio, e buttaci dentro gli gnocchi. In questo modo tutti rimarranno senza parole, ma con la pancia piena.

Infine, la terza ricetta è un classico, ma non si sbaglia mai con questa! Anche perché soddisfa tutti, anche i vegani. Si tratta delle fettuccine ai funghi! Prepara un bel sugo in bianco con i funghi porcini sfumati con del vino fermo bianco, aglio, prezzemolo e del peperoncino. Tosta del pepe nero con un po’ di olio, e quando le fettuccine non sono ancora del tutto cotte, buttale nella padella con il condimento e rosola la pasta per tre minuti. Una volta nel piatto saranno irresistibili.

Allora, fatti tentare dal gusto e dalla velocità, metti in atto i trucchi del mestiere!