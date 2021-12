Mare fuori 3, arriva la notizia che i fan aspettavano

Mare Fuori, il prison drama Picomedia ambientato in un carcere minorile napoletano che è stato premiato dal pubblico con ascolti molto importanti

Forse passata ingiustamente un po’ in sordina, la fiction drammatica “Mare Fuori”, che è andata in onda su Rai 2 e terminata pochi giorni fa, ha avuto moltissimi apprezzamenti da parte della critica. Molto positivi anche gli ascolti, che hanno celebrato la seconda stagione della serie tv realizzata da Picomedia come un successo di questa stagione. Per chi non la conoscesse, è una fiction ambientata in un carcere minorile a Napoli.

Archiviata anche la seconda stagione, il bilancio è sicuramente tanto positivo: tanto che la terza edizione, che dovrebbe essere quella conclusiva, è praticamente sicura. I fan della serie possono stare tranquilli, perché le vicende dei giovani in cerca di una loro identità proseguiranno ancora. Come riporta “Spettacolo Italiano”, gli sceneggiatori Maurizio Careddu e Cristiana Farina sarebbero già al lavoro per scrivere i nuovi episodi.

Mare Fuori, confermata una bella notizia: ma si dovrà aspettare

Le riprese dovrebbero cominciare in primavera per concludersi a inizio estate. Tutto pronto, insomma, per una messa in onda ipotetica il prossimo autunno. La terza serie dovrebbe essere quella conclusiva, mentre sembra scontata la conferma dei due protagonisti principali: Carolina Crescentini e Carmine Recano.

Tuttavia, non si può escludere che il florido background narrativo (tante le storie dei giovani protagonisti) possa creare le premesse per future stagioni e magari anche qualche serie “spin off” su un tema che ha fatto centro nel pubblico. La storia narra la vita di giovani carcerati, che nell’ambientazione suggestiva di Napoli provano a ritrovare la loro strada e sifdare i loro destini.