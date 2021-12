Fiori d’arancio per l’ex Temptation Island: ecco chi è la moglie

E’ diventato famoso grazie a Temptation Island per essere l’ex fidanzato di una nota soubrette. Ma poi si è sposato con un’altra

Un ex partecipante a Temptation Island ha vissuto un certo periodo di notorietà grazie al passaggio nel famoso dating show estivo di Canale 5. Fu al centro delle attenzioni, infatti, per essere l’ex fidanzato di Sara Affi Fella. I fan del programma sanno come sono andate poi le cose: tra i due la storia non ha funzionato, ma oggi lui si è sposato.

Non con Sara, evidentemente, ma con un’altra donna che non ha nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo. Lei si chiama Francesca Parenti e ha scelto di sposarlo. E’ incinta ed in attesa di un maschietto che si chiamerà Salvatore. Su Instagram è arrivata la foto che ha certificato il tutto, con tanto di iconico scambio di anelli.

Leggi anche – Matrimonio a prima vista galeotto: scoppia l’amore tra ex protagonisti

Ex Temptation Island cambia completamente vita: la sua scelta

Parliamo di Nicola Panico, che sembra aver finalmente trovato un po’ di pace dal punto di vista sentimentale. La sposa si è mostrata con un originale abito rosa, per lui un classico ed elegante vestito nero. Anche la Parenti, come Nicola, è siciliana. I due stanno insieme da un paio di anni e la gravidanza è stata annunciata la scorsa estate. Insomma, tutto è pronto per una bella vita insieme, con Panico che potrà “dimenticare” per un po’ le vicende legate al mondo del gossip e dello spettacolo che lo hanno riguardato in passato.

Leggi anche – Maria De Filippi a nozze: il video virale prima di Uomini e Donne

Nel 2018 lui e Sara furono protagonisti di accese vicende di gossip e pettegolezzi. Del resto, la sua nuova consorte non appartiene a questo ambiente e ha offerto per lui un rifugio sicuro e un’opportunità per una vita nuova e più votata alla crescita della sua famiglia.