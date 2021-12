Le stranezze dei vip a Capodanno: dai chicchi d’uva al branzino

Senza dubbio anche i vip a Capodanno regalano delle chicche pazzesche! Se durante il 2021 ti hanno sconvolto con tutte le loro ossessioni e manie, fidati che quelle propiziatorie della fine dell’anno renderanno tutto ancora più strano. Conosci le stranezze di questi vip? Fidati, rimarrai senza parole!

Anche i vip a Capodanno hanno le loro usanze. Quello che risulta assurdo in realtà dovrebbe essere la normalità, perché quando si tratta di personaggi del mondo dello spettacolo si hanno sempre molti pregiudizi. Ciò è dovuto al fatto che non li si considera degli esseri umani fatti di carne ed ossa e con problemi comuni, ma come esseri che stanno al di sopra di tutto e tutti. Sei pronto a scoprire di cosa si tratta? Forse, potresti replicare alcune di queste tradizioni, chissà come ti saranno utili.

Non pensare che se si tratta di vip internazionali e di fama mondiale, allora il loro Capodanno sia esente da stranezze! In ogni momento dell’anno gli attori e i personaggi del mondo dello spettacolo condividono con i fan delle manie che a volte lasciano di stucco, anche perché si tiene conto del lavoro che fanno.

Come l’attrice che ha la fobia degli specchi, un’ossessione che la porta a non averne neanche uno in casa e persino quando lavora! Insomma, di certo una paura del genere è inaspettata per una star del suo calibro.

Anche nell’ultimo giorno di questo 2021, i beniamini della televisione regalano delle chicche folli, ma che al tempo stesso ricordano che si tratta pur sempre di persone e non di esseri che provengono da altri pianeti.

Vip a Capodanno? Sempre più pazzi!

Ossessioni, paure, manie e stranezze di ogni tipo, ci hanno accompagnato in questo 2021. Proprio per questo, si conclude in bellezza condividendo quali sono i rituali propiziatori di vip amati e apprezzati in tutto il mondo. Se credevi che mangiare come primo boccone, tre chicchi esatti di lenticchia e un po’ di cotechino prima dello scattare della mezzanotte fosse strano, allora non hai idea di cosa significhi davvero il significato della parola. Guarda un po’ che combinano questi due l’ultimo dell’anno!

Dalla scena musicale al mito del cinema, Madonna e John Travolta sono dei personaggi che stupiscono sempre. Si tratta di artisti, quindi l’essere eccentrici ed eclettici è normale, ma secondo le loro idee quello che fanno non solo è necessario, ma è anche utile per avere la ricchezza e la fortuna che li accompagna.

Madonna è un’artista che si è sempre mostrata ribelle e trasgressiva, e lo fa anche l’ultimo dell’anno. Come? Mangia ben 12 chicchi d’uva allo scatto di ogni secondo, nel minuto che precede la mezzanotte! Assurdo, mentre che tutti stanno preparandosi per accogliere l’anno nuovo con un bel brindisi, lei si accinge a mangiare la frutta! Di certo la prosperità non le manca visto che il suo patrimonio ammonta a 590 milioni di dollari, che in realtà sia un rito infallibile?

John Travolta è il divo del cinema più amato. Bello, prestante e simpatico, ma soprattutto un artista completo da cui imparare. Cosa fa per rendere eterno il suo mito? L’ultimo giorno dell’anno, come molti italiani, decide di mangiare a base di pesce. La particolarità è come mangia il pesce in questione, si tratta del branzino. Non toglie nulla, mangia tutto comprese le scaglie! Nel 2018 risultata tra i 10 attori più pagati al mondo, che il suo in realtà sia un metodo infallibile?

Conoscevi queste manie dei vip a Capodanno? Restiamo in aggiornamento per scoprirne altre!