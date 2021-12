By

Dimmi il colore della tua macchina e scopri cosa svela della tua personalità con questo divertente test

Quando hai comprato la tua macchina hai tenuto conto di molte opzioni: il prezzo, il modello, la meccanica e sicuramente sarà stato rivelante anche il colore.

Con il test della macchina puoi scoprire un lato nascosto della tua personalità. Si tende a scegliere il nostro mezzo ideale anche a livello visivo, quindi la scelta del colore rivela aspetti salienti del tuo comportamento.

Il tuo colore preferito rivela aspetti di te, anche se, ovviamente, non tutte le persone che amano il rosso sono uguali, ma hanno dei tratti in comune.

Divertiamoci con il test del colore della macchina

Test della macchina: dimmi il colore e scopri la tua personalità

In questo test della macchina ti trovi davanti a otto mezzi con colori diversi. Ti basterà trovare quello che si avvicina di più alla tinta della tua auto e scoprirai un lato nascosto della tua personalità.

Ecco i risultati!

1) Bianco

Sei una persona perfezionista, pura e onesta. La tua miglior dote è l’intelligenza e inoltre, ti contraddistingue una grande apertura mentale.

La macchina per te è sia un mezzo di trasporto, ma è anche sinonimo di indipendenza e praticità. Sei molto affezionata alla tua auto, perché ti permette di muoverti senza troppe restrizioni.

Il tuo veicolo è essenziale, minimal, pulito e senza troppi oggetti che la rendano confusa. E’ funzionale, proprio come te.

2) Rosso

Tu sei una persona molto passionale. Hai tanta gioia dentro di te e ami scherzare, partecipare a sfide e avventure e non conosci la paura.

Le due cose che più ami sono le feste a cui sei sempre invitato e la velocità.

Il tuo mezzo ti permette di essere libera e indipendente; sei molto affezionata e non permetti a nessuno di guidarla o toccarla.

Attenta anche a questo dettaglio: se il rosso della carrozzeria tende al viola, sei una persona molto romantica.

3) Blu

Sei una persona empatica, onesta e bisognosa di affetto. Tu cerchi di non vedere il problema o comunque eviti che questo ti rovini la vita.

Hai un carattere molto forte e delineato.

La tua macchina deve essere affidabile e funzionale. Il blu è il colore più scelto dalle madri e proprio per questo necessiti di viaggiare in sicurezza.

4) Crema / Oro / Marrone

Se hai scelto questo colore significa che sei una persona che ha dei sani principi e sei conservatrice.

Sei una persona semplice e tendi a rimanere umile. Le cose appariscenti non fanno per te, perché vuoi che tutto rimanga modesto e facile.

Hai un animo sincero e i tuoi amici lo sanno; proprio per questo, ti considerano una persona su cui poter fare affidamento.

5) Nero

Tu ami avere il controllo e esercitarlo sugli altri. Sei una persona ricca di eleganza e charme e tutto ciò che esprime lusso attira la tua attenzione.

Non ami invece le cose appariscenti, perché ai tuoi occhi appaiono subito volgari e di poco gusto.

6) Grigio / Argento

Sei una persona molto socievole e che ha una grande maturità. Tu hai molti interessi e per questo ti serve una macchina: rappresenta per te qualcosa di essenziale.

Il grigio è un colore elegante e anche te lo sei. In più, non si risulta sporco velocemente e per te è la svolta: anche se tu noteresti qualsiasi dettaglio, questo ai tuoi occhi è trascurabile.

7) Giallo / Arancione / Sabbia

Tu sei una persona che vede sempre il bicchiere mezzo pieno e vivi la vita con ottimismo. Hai una mente brillante e vivace.

Anche la tua macchina deve avere queste qualità e da qui si spiega la scelta del tuo colore. Inoltre, nel tuo mezzo non possono mancare degli oggetti a cui sei affezionata o che hanno un grande valore per te. Collezioni souvenir e storie da raccontare nella tua auto.

8) Verde

Tu hai scelto il colore della macchina meno venduto. Il verde è il colore preferito delle persone indipendenti e dallo spirito forte.

Sei anche molto attenta al giudizio degli altri e per questo prediligi un verde sgargiante che faccia voltare le persone quando sfreccia per strada. Ciò ti rende fiero di te