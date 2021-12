Ex Uomini e donne si sposa: l’annuncio e la dedica sui social

L’ex di Uomini e Donne ha annunciato che dopo la sua partecipazione al programma è pronto a convolare a nozze con la sua amata!

Uomini e Donne durante il corso di questi anni ha permesso a numerosi dei suoi protagonisti, sia appartenenti al Trono Classico che al Trono Over, di trovare l’amore. Alcuni purtroppo non sono riusciti nel loro obiettivo ed hanno abbandonato il programma di Maria e Filippi da soli, senza un partener al loro fianco.

Non per questo si sono fatti abbattere da come sono andate le cose negli studi Elios di Roma e al di fuori del programma, nella vita reale, hanno continuato la loro caccia all’anima gemella. In alcuni casi non è andata come sperato, tant’è che poco dopo sono comparsi nuovamente all’interno del dating show di canale 5, mentre in altri le cose si sono concluse nel migliore dei modi.

E’ il caso di Nicola Mazzitelli che dopo aver preso parte a Uomini e Donne ha annunciato sul suo profilo Instagram che a breve non sarà più sul mercato. In quanto ha deciso di convolare a nozze con la sua nuova compagna, conosciuta dopo la fine della sua breve esperienza sul piccolo schermo degli italiani.

Nicola Mazzitelli annuncia il suo matrimonio dopo l’esperienza a Uomini e Donne

Nicola Mazzitelli ha aggiornato il pubblico della rete, che ha avuto modo di poterlo conoscere, anche se per poco, durante il corso della sua esperienza al Trono Over di Uomini e Donne, annunciando loro di aver finalmente trovato l’amore e per questo motivo è pronto a convolare a nozze.

L’annuncio, nonostante in un primo momento abbia spiazzato i suoi fedeli sostenitori, li ha subito riempiti di gioia. Tant’è che non hanno potuto fare a meno di emozionarsi di fronte alle sue parole.

nicola mazzitelli

“Volevo dire a tutto il mondo che mi ha detto si …. 💍 💎…..” ha esordito l’ex cavaliere del Trono Over sul suo profilo Instagram. “E mi ha reso l’uomo più felice del mondo” ha subito aggiunto. “Ti amo baby Emily Tommasi. Hai reso un sogno realtà …. Che Natale meraviglioso ❤️❤️❤️❤️” ha poi concluso, lanciando uno speciale augurio a tutti gli utenti del web. “Auguri a tutti voi e vi auguro un po’ di questa felicità a tutti voi!!!”

Nicola Mazzitelli dopo Uomini e Donne ha finalmente trovato l’amore della sua vita ed ora è pronto a fare il grande passo mano nella mano della sua nuova compagna.