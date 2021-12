Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro contro Manuel Bortuzzo: “Come fa a stare con una come Lulù?”

Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro dopo il Grande Fratello Vip si sono scagliate contro Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassiè.

Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro non le hanno di certo mandate a dire. La cantante lirica, subito dopo la diretta di ieri con Alfonso Signorini, è subito corsa a consolare la sua compagna di viaggio che durante il corso della puntata è rimasta scottata dalle parole di Clarissa Selassiè che durante il collegamento ha accusato l’ex Miss Italia di essere la concorrente più falsa di tutte le edizioni del reality show di canale 5.

Dopo la puntata, Manila e Katia hanno continuato a parlare di quanto accaduto poco prima e si sono lasciate andare ad un amaro sfogo non solo contro l’ex concorrente del GF Vip ma anche su Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassiè. Le due amiche si sono chieste come faccia lo sportivo ad avere una relazione di tipo sentimentale con la principessa, ma non solo. Manila si è detta anche molto delusa dall’atteggiamento assunto da Bortuzzo nei suoi confronti.

Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli contro Lulù Selassié: lo sfogo dopo la diretta

Manila Nazzaro ha ammesso di esserci rimasta molto male per le parole spese nei suoi confronti durante il corso della diretta del Grande Fratello Vip. In particolar modo dall’atteggiamento assunto da Manuel Bortuzzo nei suoi confronti. In quanto dopo averla vista piangere non avrebbe fatto alcun gesto nei suoi confronti, nonostante lei gli abbia sempre offerto una spalla su cui appoggiarsi.

Per questo motivo si sarebbe aspettata da parte del nuotatore una maggiore sensibilità nei suoi riguardi. Sensibilità che purtroppo non ci sarebbe stata secondo l’ex Miss Italia che invece, in compagnia di Katia Ricciarelli, ha voluto elogia Sophie Codegoni affermando che nonostante gli errori commessi per la sua giovane età, è una ragazza di buon cuore e che non sarebbe assolutamente paragonabile alle tre principesse che per loro due hanno rappresentato un’autentica delusione.

Katia: “Voglio vedere quando sono nominabili”

Manila: “Io non ho mai parlato male di nessuno”

Katia: “E’ una carogna (Lulù) non so Manuel come fa a stare con lei.. tre carognette sono..”

Manila: “La più buona è Sophie”

Katia: “Vuoi mettere lei con quelle tre cose lì..”#gfvip pic.twitter.com/3t5KoR1o9f — BL (@rainbow20202020) December 28, 2021

Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro non le hanno mandate a dire, ma come reagiranno i diretti interessati quando Alfonso Signorini mostrerà loro quanto è accaduto subito dopo il Grande Fratello Vip? Senza alcun dubbio ne vedremo delle belle in questi giorni.