GF Vip, guerra tra i parenti dei gieffini: volano coltelli sui social

Al GF Vip volano stracci non solo tra i concorrenti ma anche tra i loro parenti! Ecco che cosa è successo lontano dall’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5.

Al GF Vip le dinamiche di quest’anno non vedono coinvolti soltanto i partecipanti scelti accuratamente da Alfonso Signorini per questa sesta edizione, ma anche tra i loro parenti.

Perché sì, la scorsa diretta di lunedì scorso ha creato non pochi malumori. Il tutto è nato da Clarissa Selassiè che non solo ha stroncato Manila Nazzaro accusandola di essere la concorrente più falsa della storia del programma, ma anche definito ‘quel tizio’ Alessandro Basciano, consigliando a sua sorella Jessica di lasciarlo perdere e di concentrarsi sulla sua amicizia con Sophie Codegoni e il suo percorso.

L’ultimo arrivato non ha affatto reagito bene e nemmeno sua sorella Georgia Nicole che sui social ha duramente criticato le sorelle Sorelle Selassiè per poi cancellare ogni cosa.

Alessandro Basciano: la sorella stronca le sorelle Selassiè dopo il GF Vip

La sorella di Alessandro Basciano non ha affatto apprezzato l’espressione con cui Clarissa Selassiè si è rivolta a suo fratello durante il corso della sorpresa che ha fatto alle sue due sorelle Lucrezia e Jessica, ma non solo.

Georgia Nicole non ha nemmeno gradito la scelta di Jessica, che aveva dichiarato di essere interessata e non poco all’ex corteggiatore di Uomini e Donne, di nominarlo. Per questo motivo sui social non ci è di certo andare leggera, lasciandosi andare ad un duro sfogo social per poi cancellare ogni cosa, ma in fondo a questo articoli trovate anche gli screen dei messaggi da lei inseriti su Instagram prima che venissero rimossi.

“Cara la mia Clarissa, il Tizio, come lo hai definito, mio fratello ha un nome: Alessandro…” ha esordito la sorella di Basciano, non mandandole di certo a dire, prima di sfoggiare il suo attacco contro l’ex concorrente di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip. “Di principessa non hai nulla, sei solo una maleducata“ ha poi concluso per poi dedicare un secondo messaggio a Jessica Selassiè.

“Jessica tanto tanto amica e poi lo nomini? A falsonaaa!!” ha tuonato. “Lo fai per separare Sophie da Ale, questa è la tua strategia, se non può stare con te nemmeno con lei giusto?” ha poi concluso per poi scegliere di rimuovere ogni cosa dal suo profilo social.

Come reagiranno le dirette interessate di fronte a questi messaggi?