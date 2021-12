Un posto al sole anticipazioni: doppio addio a Palazzo Palladini?

Nelle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 3 al 7 gennaio ci saranno nuovi inaspettati retroscena per il pubblico di Rai 3

Così come accaduto a Natale, “Un Posto al Sole” non si ferma nemmeno a Capodanno. La consueta puntata della soap opera di Rai 3 andrà in onda anche oggi, ultimo giorno del 2021, proprio mentre gli italiani saranno a tavola per il cenone di San Silvestro. E come sempre, anche i protagonisti della fiction vivranno la serata del 31 dicembre e il cenone di rito, ognuno a modo suo e magari qualcuno con un velo di malinconia.

Poi la soap si fermerà domani e domenica, come di consueto, per riprendere lunedì 3 gennaio con la prima puntata del nuovo anno. E proprio nei giorni che vanno dal 3 al 7 gennaio ci saranno tante novità interessanti.

Un Posto al Sole, due partenze gettano scompiglio

Su tutte quelle che riguardano Angela e Vittorio, ormai decisi a lasciare Napoli per cominciare una nuova vita fuori per trovare un lavoro migliore. Come sempre succede a Capodanno e a Natale non mancheranno i simpatici siparietti tra Raffaele e Renato. Senza dubbio la novità più importante di questi giorni è l’addio alla soap di Michele, personaggio storico della serie.

La motivazione ufficiale è il trasferimento a nord per lavoro, ma sarà solo un pretesto per congedare il personaggio dalla serie. Stessa sorte potrebbe capitare ad Angela Poggi (Claudia Ruffo) che potrebbe andare a lavorare in Sicilia. Tuttavia, ancora poco si sa del possibile addio del personaggio. Resta, invece, Franco Boschi, che si scontrerà con la moglie proprio su questo argomento.