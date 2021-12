Test: scegli una tazza e scopri la tua vera personalità

Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Guarda con attenzione l’immagine in alto: ci sono sei tazze. Quale scegli? Qual è la tua tazza preferita? Fai la tua scelta e scopri la tua vera personalità. Prova a prendere una decisione senza perdere troppo tempo.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando dei tuoi gusti personali, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Le soluzioni del test

Tazza 1 (rosa): sei una persona empatica. Riesci a metterti facilmente nei panni degli altri, cogliendo i sentimenti più profondi. Sai ascoltare le altre persone e sei sempre molto attento al benessere altrui.

Tazza 2 (gialla) : sei una persona generosa. L’altruismo è la tua caratteristica principale, sei sempre pronto ad aiutare gli altri. La tua gentilezza ti contraddistingue.

Tazza 3 (grigia) : sei una persona pigra. Fai tutto lentamente, hai ritmi molto dilatati e fai fatica ad adattarti al mondo esterno. Preferisci goderti i piaceri della vita, giorno dopo giorno, piuttosto che programmare il futuro.

: sei una persona pigra. Fai tutto lentamente, hai ritmi molto dilatati e fai fatica ad adattarti al mondo esterno. Preferisci goderti i piaceri della vita, giorno dopo giorno, piuttosto che programmare il futuro. Tazza 4 (rossa): sei una persona che si spinge spesso oltre le proprie possibilità. Non hai paura di osare e non conosci limiti. A volte preferisci andare a sbattere contro un muro pur di non arrenderti. La tua tenacia ti permette di ottenere grandi successi nella vita.

Tazza 5 (rosa) : sei una persona ottimista. Il bicchiere è sempre mezzo pieno e riesci a sorridere anche quando le cose non vanno per il verso giusto. Non ti arrendi quando hai un problema, provi a fare di tutto per risolverlo e andare avanti.

Tazza 6 (azzurra): sei una persona creativa. Sei dotato di una grande fantasia. Spesso vedi cose che gli altri non possono neanche immaginare. Sei innovativo, hai sempre una nuova idea per migliorare la qualità della tua vita.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, qual è la tua tazza preferita? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.