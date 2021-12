Crollo per l’ex Uomini e Donne: l’amaro sfogo sui social

L’ex protagonista di Uomini e Donne ha vissuto attimi difficili in questo periodo. L’amaro sfogo social ha lasciato tutti senza parole.

Uomini e Donne durante il corso di questi anni ha lanciato numerosi personaggi appartenenti al mondo del piccolo schermo degli italiani. Alcuni, però, dopo l’esperienza negli studi Elios di Roma hanno deciso di abbandonare lo spettacolo e di tornare alle loro vite di sempre. Nonostante ciò i loro fedeli sostenitori non li hanno mai abbandonati e continuano a sostenerli anche oggi nel vasto mondo dei social.

Per questo motivo non appena l’ex tronista si è lasciata andare ad un amaro sfogo sul suo profilo Instagram, non è passato inosservato e tutti i suoi fedeli sostenitori si sono immediatamente preoccupati per lei e per il periodo complicato che sta vivendo, chiedendole maggiori informazioni ma lei si è limitata a dire che ha intenzione di prendersi una pausa dai social per riprendere in mano le redini della sua vita.

Giorgia Lucini dopo Uomini e Donne ha spiazzato i suoi fedeli sostenitori. Ecco per quale motivo.

Giorgia Lucini di Uomini e Donne si prende una pausa dai social: l’annuncio

Giorgia Lucini ha lasciato senza parole i suoi fedeli sostenitori pubblicando sul suo account Instagram uno strano annuncio in cui comunicava loro di volersi prendere una pausa dal mondo dei social in quanto ha bisogno di riprendere in mano le redini della sua vita dopo che è stata vittima di un episodio spiacevole.

Purtroppo però non ha voluto dilungarsi in maggiori dettagli, lasciando che questo aspetto della sua vita resti privato e lontano dei riflettori dei social.

“Non sto vivendo un periodo facile“ ha subito precisato l’ex tronista nel suo amaro sfogo social. “Ho sempre pensato che l’amore vince su tutto, ma purtroppo non è così” ha aggiunto. “Viviamo in un mondo fatto di persone cattive che anziché gioire delle vittorie, gioie, altrui, cercano in tutti i modi di infangarti, di trattarti male, di abbatterti” ha poi dichiarato amareggiata.

“Non è successo nulla di grave. Mio padre mi ha insegnato ad alzarmi anche davanti al momento più no, ai periodi più bui e per questo lo ringrazio con tutta me stessa” ha raccontato. “Se oggi sono la donna, la mamma che sono sicuramente lo devo all’educazione e ai valori che lui, la mia mamma e tutta la mia famiglia mi hanno insegnato“ ha poi concluso Giorgia Lucini di Uomini e Donne. “Ho bisogno di staccare un po’ e di riprendere in mano la mia vita“.