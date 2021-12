Ex Uomini e Donne diventa papà: l’annuncio che cambia tutto

L’ex di Uomini e Donne ha fatto un annuncio che ha lasciato senza parole i suoi fedeli sostenitori: ora cambia tutto, diventa padre!

Uomini e Donne durante il corso di questi anni della sua messa in onda ha permesso al pubblico del piccolo schermo degli italiani di fare la conoscenza di numerosi personaggi. Questi, nonostante non facciano più parte del mondo dello spettacolo, in quanto dopo quella parentesi hanno deciso di tornare alle loro vite di sempre, sono rimasti ugualmente nel loro cuore. Tant’è che ancora oggi sono molto seguiti sui social.

Per questo motivo non appena l’ex corteggiatore ha annunciato che a breve diventerà padre per la prima volta si sono subito emozionati e non hanno potuto fare a meno di porgere i loro migliori auguri alla coppia. Coppia che tra l’altro si è formata al di fuori del dating show di Maria De Filippi, in quanto lui, purtroppo o per fortuna visto come sono andate le cose, non è stato la scelta di Teresa Langella.

Ovviamente stiamo parlando di Antonio Moriconi, che sui social ha annunciato il lieto evento che ha scaldato il cuore dei suoi fedeli sostenitori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Uomini e Donne, Maria De Filippi cala l’asso? Spunta Lui per il trono!

Antonio Moriconi di Uomini e Donne diventa padre: l’annuncio emoziona il web

Antonio Moriconi ha deciso di aprirsi con i suoi fedeli sostenitori, annunciando insieme alla sua compagna Iulia Sciume di essere in dolce attesa.

L’annuncio è stato accompagnato da una serie di dolcissime immagini che hanno scaldato il cuore dei fan insieme alle parole utilizzate in quest’occasione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Uomini e Donne: l’ex tronista sbaraglia la concorrenza e vince 50 mila euro

“La vita è troppo breve per accontentarsi di qualcosa che non sia un amore grande e bello“ ha esordito così la coppia nel loro annuncio del tutto inaspettato. “La vita è troppo breve per trattenersi dal sentire qualcosa profondamente. La vita è troppo breve per negare al proprio cuore il piacere di cadere in qualcuno, e donargli la propria anima“ hanno poi proseguito i due piccioncini, rivelando ai loro fan il miracolo della vita che si è svolto grazie all’unione del loro amore.

“Perché vivere davvero vuol dire scegliere, scegliere in cosa credere e per cosa vivere e voi siete la mia scelta e il mio regalo più bello fino alla fine dei tempi e dopo” hanno poi concluso, emozionando gli utenti della rete che non hanno potuto che augurare loro tutto il meglio che questo mondo può dargli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANTONIO MORICONI (@antonio_moriconi11)

Antonio Moriconi di Uomini e Donne diventerà papà e questo 2021 non potrebbe fargli regalo migliore.