GF Vip daytime 29/12/21, il gieffino sbugiardato: dopo la diretta salta fuori la verità

Al GF Vip la verità è venuta finalmente a galla. Il concorrente è stato smascherato dopo la diretta: ecco qual è la verità.

Il daytime del GF Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani, tenendo aggiornati i fedeli sostenitori dei vipponi di Alfonso Signorini con le dinamiche accadute nelle scorse ore nella casa più spiata d’Italia.

L’appuntamento di oggi parte subito con il botto, mettendo al fulcro del daytime Alessandro Basciano contro Gianmaria Antinolfi. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne non ha affatto gradito di essere stato nominato dall’imprenditore partenopeo, accusandolo di portargli rancore per quanto accaduto con Sophie.

Gianmaria affermato di non portare alcun rancore nei suoi confronti, ma che ha voluto nominare la persona con cui ha un minor rapporto all’interno del programma. Alessandro però è convinto dell’esatto contrario e ritiene che se non fosse accaduto qualcosa con Sophie, loro due sarebbero diventati ottimi amici, ma il destino sembrerebbe aver scelto un finale alternativo per il loro percorso nella casa del GF Vip.

Giucas Casella insinua il dubbio su Biagio D’Anelli al GF Vip

Le atmosfere nella casa del Grande Fratello Vip non si sono di certo placate. Si continua con la guerra tra i vipponi a causa del disordine e delle mancate pulizie. A far iniziare il tutto è stata Manila Nazzaro che ha discusso con Lulù Selassié, colpevole di non aver rispettato i turni delle pulizie.

L’ex Miss Italia è stata accusata da Clarissa Selassiè di essere la concorrente più falsa della storia del reality show di canale 5 e Soleil Sorge è entrata in sua difesa affermando che il suo intervento è stata pesante e fuori luogo . Manila d’altro canto rivela di esserci rimasta piuttosto male per quanto accaduto perché ci teneva davvero tanto al suo rapporto.

Katia Ricciarelli è subito corsa a consolare la sua compagna di viaggio, però facendo un’acuta osservazione. In quanto secondo lei dopo la puntata, Manuel Bortuzzo, visto il legame che lo lega alla Nazzato, sarebbe dovuto arrivare da lei e darle conforto invece ha preferito restarne fuori.

L’appuntamento del daytime del Grande Fratello Vip si concluso la conoscenza, ormai terminata dal pubblico del piccolo schermo, di Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. Il pubblico ha deciso di eliminarlo e lei ha proseguito il suo percorso in solitaria, ma molti dei loro compagni di viaggio sono convinti che lei sia stata soltanto usata da lui per avere una maggiore visibilità all’interno del programma ma lei non ha potuto fare a meno di soffrire dopo aver visto D’Anelli abbandonare il programma.

Giucas Casella ha consolato Miriana e lei ha apprezzato e non poco le sue parole, affermando di amare questo lato protettivo che lui ha nei suoi confronti. L’illusionista non crede però nella buona fede di Biagio, convinto che si sia avvicinato a lei soltanto per strategia di gioco.