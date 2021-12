Leonardo Pieraccioni, amore a gonfie vele: ecco la nuova fidanzata

Attore e regista di altri tempi, Leonardo Pieraccioni è uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati. La sua simpatia e genuinità hanno contraddistinto i film da lui creati e interpretati, portando allegria e messaggi positivi nelle sale cinematografiche. Inoltre, sono gli affari di cuore che lo rendono anche così interessante, conosci l’ultima fidanzata?

Senza dubbio Leonardo Pieraccioni è un maestro nel suo campo, ma come fa un comunicatore che parla d’amore ad avere delle relazioni così turbolente? Appassionato e innamorato delle belle donne da sempre, vive delle magiche storie d’amore che purtroppo non finiscono mai con il lieto fine come accade nei film da lui realizzati. La cosa bella dei sentimenti è che per innamorarsi c’è sempre tempo, soprattutto non bisogna mai smettere di farlo. Nel suo caso, ha fatto proprio questa scelta: ecco chi è la sua ragazza e la verità sul loro rapporto.

Sempre sul pezzo, o meglio con lui le risate e i sentimenti genuini sono assicurati, si tratta di Leonardo Pieraccioni! L’attore e regista originario di Firenze è uno dei più amati. Fin dagli inizi della sua carriera è stato un abile comunicatore, specialmente per la complicità che è sempre riuscito a instaurare con i colleghi attori.

Infatti, è proprio durante le riprese cinematografiche che sono scoppiate le scintille e si è innamorato di alcune delle sue compagne con le quali ha avuto le relazioni più longeve. E’ il caso di Laura Torrisi, ex gieffina che ha ben saputo sfruttare il trampolino di lancio del GF, diventando un’attrice e performer molto amata dai telespettatori.

Senza dubbio si parla di un artista con una vita ricca di particolarità, come il collega di Hollywood con il suo strano vizio di Capodanno, per cui dai personaggi del mondo dello spettacolo ci si può aspettare di tutto. Nello specifico, da Pieraccioni ci si può aspettare sempre un nuovo amore, ecco chi è la sua fiamma!

La fidanzata di Leonardo Pieraccioni, ecco chi è!

Essere innamorati dell’amore è una cosa per pochi, perché sono soprattutto gli artisti che raccontano le storie più appassionanti che in primis vivono l’intensità dei sentimenti. E’ il caso della coppia di artisti che dopo 20 anni si ama come il primo giorno, relazione per cui l’ultimo gesto ha fatto letteralmente impazzire i fan. Così, tra un vecchio e un nuovo amore, Leonardo sa il fatto suo, soprattutto perché si tratta di una bellissima donna, la cui storia d’amore fa battere il cuore.

Sguardi languidi e la loro intesa testimoniano che c’è sempre una buona ragione per innamorarsi! Si tratta di Leonardo e della sua compagna non famosa, Teresa Magni! Il duo in questione è molto riservato, infatti sono soliti a farsi delle foto del genere.

Si ritraggono nello stesso luogo, ma non insieme, infatti non è stato difficile risalire allo scatto tra i due e realizzare questo bellissimo quadretto. Il motivo di ciò? Probabilmente la tutela dei figli, nello specifico Martina avuta nelle precedente relazione con Laura Torrisi.

Si era vociferato di un ritorno di fiamma, anche a causa dei pochi scatti che questa coppia ha e per il nuovo film insieme che ha visto Laura e Leonardo vicini, ma in realtà le cose stanno diversamente. I due ex coniugi si sono lasciati in maniera pacifica, e adesso sono due colleghi ed amici.

Insomma, la vita è stata piena d’amore per il buon Leonardo, e con la sua fiamma ormai confermata più che nuova dato che stanno insieme dal 2018, il futuro si spera il più roseo!