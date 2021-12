Ex stella del format più amato di canale 5, Amici di Maria De Filippi, riscuote un incredibile successo. Dal palco della scuola e le lezioni con gli insegnanti, ecco che l’artista diventa una professionista di grande livello. Il motivo? Siete pronti a vedere i suoi scatti al fianco di personaggi di fama mondiale? Ecco come la sua vita è cambiata del tutto.

Essere una vecchia gloria di Amici, il talent più amato di Mediaset, a volte è fonte di pregiudizi. La ragione di ciò risiede nel fatto che si può essere amati e compresi fin dagli inizi, diventando una stella affermata, oppure degenerare in una cometa la cui longevità televisiva dura ben poco. Nel suo caso si tratta di un percorso che nel corso del tempo è cambiato perché ha intrapreso un’altra strada, ma che senza dubbio le rende giustizia.

Si può affermare senza alcuna ombra di dubbio che Amici di Maria De Filippi è il talent per eccellenza del panorama televisivo italiano. Ogni anno la padrona di casa di Mediaset crea degli spettacoli totalmente inediti e degli show da perdere il fiato.

Inoltre, il pubblico a casa si appassiona alle storie dei ragazzi, infatti i fan sono impazziti per l’arrivo della cicogna per la ballerina professionista più amata, è stato un evento ricco di gioia sia per i diretti interessati che per i telespettatori.

Ecco che l’ex concorrente di cui parleremo oggi vi stupirà, perché è una professionista del mondo dello spettacolo, ma non per come te la saresti aspettata.

Ex stella di Amici diventa una professionista di successo

Tra i ricordi delle vecchie glorie non possiamo dimenticare il cantante più bello della storia di Amici, lui insieme alla protagonista di oggi sono stati senza dubbio tra i talenti che hanno riscosso maggiore successo. Diciamo che ciò che è cambiato è il modo di comunicare, come le mode e la musica, nel caso dell’ex talento di oggi il panorama musicale non è stato il suo punto di arrivo, ma la vita aveva ben altro in serbo per lei.

Si tratta di Manola Moslehi! La cantante classe 1984 è stata uno dei volti più apprezzati della scuola di Maria De Filippi, anche perché ha una voce bellissima e originale. Inoltre, incarna anche il perfetto mix di due culture diverse, perché la madre è italiana, mentre il padre è persiano, infatti dai tratti del viso si può notare la sua particolarità che la rende una bellezza con il fascino unico.

Adesso non canta più, o meglio possiamo afferma che si sia presa una pausa, ma non ha abbandonato il mondo della musica, anzi lo vive ancora di più. Perché la radio è diventata la sua nuova passione e lavoro. Per cui scalda bene le corde vocali quando lavora per Radio Italia dato che è una delle più amate conduttrici. Ma la strada per il successo è stata ancora più generosa con lei.

In foto la si può vedere mentre realizza delle interviste durante il Festival del Cinema di Venezia! Incontra attrici di fama mondiale come Penelope Cruz, Jamie Lee Curtis e Kate Hudson! Ma ce ne sono tante altre come Kirsten Stewart e Antonio Banderas!

Insomma, dal palco di Amici ad un livello di conduzione e professionalità del genere è un grande traguardo, ma è solo uno dei tanti altri arriveranno nel suo futuro.