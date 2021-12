Laura Gabrielli, moglie Massimiliano Ossini: la lotta combattuta insieme

Laura Gabrielli è la moglie di Massimiliano Ossini. I due insieme hanno condiviso una battaglia davvero difficile, ma hanno vinto.

Laura Gabrielli è nota al pubblico del piccolo schermo per essere la moglie di uno dei conduttori più amati del piccolo schermo degli italiani. Ovviamente stiamo parlando di Massimiliano Ossini, uno dei giovani volti Rai che durante il corso di questi anni grazie alla sua professionalità e simpatia e riuscito a fare breccia nel cuore dei telespettatori.

I due sono sposati da qualche tempo ed insieme non hanno condiviso soltanto problemi e gioie legate alla vita quotidiana, ma qualcosa di più profondo e complicato. Un vera e propria battaglia che li ha senza dubbio abbattuti, ma resi più forti di prima e saldato il loro legame in qualcosa di ancora più profondo.

Laura Gabrielli, la moglie di Massimiliano Ossini, ha dovuto affrontare la gioia unita ad una delle rivelazioni più tristi che le potessero mai fare.

Laura Gabrielli: chi è la moglie di Massimiliano Ossini e la loro lotta

Laura Gabrielli è da sempre stata molto innamorata di suo marito Massimiliano Ossini. Tant’è che i due hanno messo su una bellissima famiglia. Purtroppo però il loro percorso non è stato del tutto rose e fiori. Mentre il conduttore era impegnato a registrare Linea Verde, ha ricevuto la telefonata di sua moglie che gli comunicava due notizie: una bellissima ed una purtroppo brutta.

La prima è che lei era in dolce attesa del loro terzo figlio, mentre purtroppo quella che li ha distrutti è stata la comparsa di un tumore alla tiroide. La coppia, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, ha ricevuto nello stesso istante la più notizia che potesse ricevere insieme alla peggiore.

I medici in un primo momento avevano consigliato alla coppia di abortire, considerata la delicata situazione in cui si trovavano, ma loro, consigliati da altri specialisti, hanno deciso di proseguire con la gravidanza in corso e, giunti al quarto mese, la moglie di Massimiliano Ossini è stata costretta a sottoporsi ad un delicato intervento, ma il tutto è andato per il meglio ed è riuscita a dare alla luce il suo terzo figlio.

La confessione è stata fatta per la prima volta dal conduttore stesso durante una recente intervista a Oggi è un altro giorno, il programma di successo di Serena Bortone. Massimiliano ha scelto di rompere il silenzio soltanto di recente, in quanto prima di ora non aveva mai rivelato che cosa lui e sua moglie Laura Gabrielli sono stati costretti ad affrontare.