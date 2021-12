Gravissimo lutto per Miriana Trevisan: la triste notizia si abbatte sulla casa del Grande Fratello Vip 2021. La reazione degli altri gieffini.

Grave lutto per Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip 2021. Las showgirl è stata informata della morte di un carissimo zio a cui era particolarmente legata. La notizia si è abbattuta su Miriana che si è lasciata andare alle lacrime con le telecamere che, inizialmente, hanno evitato di trasmettere il momento in questione.

Tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi quando nella casa si respirava un’aria cupa. “C’è un silenzio oggi in casa”, ha affermato Eva Grimaldi mentre si trovava nella zona beauty, ancora ignara della notizia. Il tutto è venuto a galla quando Manuel Bortuzzo, raggiungendo la stanza arancione, ha visto Miriana in lacrime mentre intorno a lei c’erano Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè.

Il dolore di Miriana Trevisan per la morte dello zio: nuovo lutto al Grande Fratello Vip

Manuel Bortuzzo, dopo aver visto Miriana in lacrime, tornato in veranda, ha raccontato a Soleil Sorge e Jessica Selassiè del lutto che ha colpito la Trevisan. Le due ragazze hanno così raggiunto a loro volta la stanza arancione che, tuttavia, non è stata ripresa dalle telecamere.

Successivamente, Miriana ha raggiunto il giardino dove è stata consolata dagli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2021. Manuel Bortuzzo che l’aveva consolata anche dopo l’eliminazione di Biagio D’Anelli, l’ha stretta in un abbraccio mentre Katia Ricciarelli ha provato a strapparle un sorriso.

“Eri la sua preferita, ora sei la preferita del pubblico”, ha detto la cantante. “Pensa solo alle cose belle che hai avuto con lui”, ha poi aggiunto la Ricciarelli. “Le persone che amiamo diventano i nostri angeli custodi”, sono le parole dette da Valeria Marini dopo averla abbracciata.

“So che ti pesa non poter essere lì con la tua famiglia, ma pensa che tua zia ha smesso di vedere soffrire tuo zio. Non c’è cosa più brutta che vedere soffrire la persona che ami“, ha detto Manila Nazzaro. “Sono tranquilla. So che ora lui sta bene. Mi pesa non poter dare un abbraccio a mia zia che per me è come una seconda mamma“, ha concluso Miriana che ha poi ricevuto anche l’abbraccio di Alessandro Basciano, colpito pochi giorni fa dalla morte del nonno.