Katia Ricciarelli fuori controllo: gesto choc contro Lulù e Jessica

Katia Ricciarelli dopo la diretta del Grande Fratello Vip di lunedì scorso ha fatto un gesto choc contro Lulù e Jessica Selassiè.

Katia Ricciarelli, che piaccia o meno, è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa sesta edizione del GF Vip. La cantante lirica, durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia, non si è mai nascosta dietro ad un dito, dicendo sempre ciò che pensa anche al costo di risultare scomoda.

Per questo motivo non ha fatto assolutamente mistero di non aver apprezzato l’intervento di Clarissa Selassiè durante la scorsa diretta con Alfonso Signorini, dove ha accusato Manila Nazzaro di essere la più falsa di tutte le edizioni del reality show di canale 5 e si è rivolta al nuovo arrivato Alessandro Basciano chiamandolo ‘quello lì’.

Katia Ricciarelli ha duramente attaccato Clarissa Selassiè, difendendo la sua compagna di viaggio e nelle scorse ore c’è stato un pesante scontro anche con le altre due Princess.

GF Vip: il gesto choc di Katia Ricciarelli contro le Principesse Selassiè

Katia Ricciarelli nelle scorse ore ha chiesto un confronto con Lulù e Jessica Selassiè, affermando di non aver gradito le parole della loro sorella Clarissa, aggiungendo inoltre che la prima citata non l’avrebbe salutata e volutamente ignorata.

Le due hanno affermato che non possono di certo rispondere per l’atteggiamento di Clarissa, in quanto non sanno che cosa ha visto al di fuori del programma visto che era particolarmente legata a Manila Nazzaro quando si trovava al Grande Fratello Vip. Inoltre Lucrezia ha negato di non averla salutata. La Princess è convinta di non averla vista, ma le ha chiesto comunque scusa del gesto. Seppur del tutto involontario.

L’ex moglie di Pippo Baudo però è convinta che lei stia mentendo e, nel mentre della discussione, ha fatto un gesto choc contro Jessica e Lulù Selassiè. Il gesto lo trovate nel video incorporato in fondo a questo articolo. Video che nel giro di pochi istanti è diventato subito virale e che ha nettamente diviso il pubblico di Alfonso Signorini.

C’è infatti chi condanna la cantante per quanto fatto, soprattutto perché nel mentre consigliava alle due Princess di imparare l’educazione, e chi invece l’ha apprezzata perché dice sempre ciò che pensa senza aver paura di risultare scomoda o ruvida, ma pur sempre sincera.

Tra Katia Ricciarelle e le Princess è scoppiata una vera e propria guerra al Grande Fratello Vip e lunedì prossimo ne vedremo davvero delle belle durante il corso della diretta.