Il fratello di Jessica e Lulù Selassié conquista anche lui: parole inaspettate

Siete pronti per scoprire le ultime news sulla famiglia reale più cliccata del momento? I Selassié da quando sono entrati in scena hanno portato una ventata di allegria nel mondo dello spettacolo. Soprattutto la loro cultura è ricca di sfaccettature, le quali sono entrate direttamente nelle case dei telespettatori che hanno accolto con piacere questi personaggi emergenti del panorama televisivo.

Senza dubbio i Selassié stanno smuovendo gli equilibri televisivi, il motivo? Si parla sempre più di loro! Da quando le sisters sono entrate dentro la casa il fenomeno etiope sta imperversando riscuotendo un grande successo. La stirpe della famiglia reale è rappresentata da giovani pieni di sogni e voglia di fare. Lo testimonia sia il percorso che stanno affrontando le sorelle all’interno della casa più spiata d’Italia, il Grande Fratello Vip, sia la carriera televisiva intrapresa dal fratello. Ecco che il legame tra loro diventa protagonista anche su piccolo schermo, perché le parole sono inedite e improvvise, ma soprattutto rivelano la verità che nessuno si sarebbe aspettato.

Essere famosi e gestire la fama è già difficile, figuriamoci essere una delle famiglie reali più famose di sempre, i Selassié Sovrani di Etiopia. Le sorelle sono le protagoniste della corrente edizione del Grande Fratello Vip, ma la storia che hanno alle spalle finisce per caratterizzare ancora di più i loro personaggi e il percorso dentro il reality.

La situazione di quest’anno è molto particolare, in quanto contraddistinta da accesi litigi che sembrano non terminare mai. Uno degli scontri più sconvolgenti è stato il litigio di due gieffini ex amici che se le sono date di santa ragione, insomma un colpo di scena dopo l’altro.

Come se non bastasse, le novità continuano. L’ultima confessione fatta dal maggiore delle principesse, Christian ha catturato l’attenzione del pubblico, e non solo! La situazione sfugge di mano e salta fuori la verità con delle modalità che nessuno si sarebbe mai aspettato. Ecco cosa può scaturire da un semplice commento, in questo caso la realtà viene mostrata una volta per tutte.

Arriva il maggiore dei Selassié, ecco la verità!

Dentro la casa sembra che non ci sia spazio per l’amore e l’amicizia, il motivo? Iniziano in modo idilliaco e finiscono velocemente con il botto! Lo testimonia anche il dramma e le lacrime di due gieffine, le quali hanno avuto non poche incomprensioni e diverbi di recente. Ma non finisce qui, perché le belle emozioni prima o poi arrivano, bisogna soltanto essere speranzosi. Ed è stato proprio l’ultimo incontro con il fratello che ha fatto scattare sentimenti positivi per le Selassié, ma non solo per le principesse. Ecco chi è rimasto incuriosito dalla figura mancante della famiglia reale.

Salta fuori Christian Selassié, ma non è un volto nuovo per il panorama televisivo. Affiancato accanto allo stylist Giovanni Ciacci, è un personaggio molto apprezzato per le reti Rai. Tra gli influencer Costantino Della Gherardesca ha posato gli occhi sul giovane principino, mostrando in un tweet non poco interesse. La frase incriminante è la seguente:

“Le due nipoti del Negus hanno un fratello, Christian, nipote maschio di Ras Tafari: il mio gayradar si è tinto dei colori della bandiera etiope e sta trasmettendo Blood & Fire”.

Insomma, si tratta di un apprezzamento nel vero senso della parola, ma è da qui che la verità salta fuori. In realtà, il giovane Selassié non è come tutti credono, perché le stesse sorelle finiscono per rivelare le cose come stanno. Più volte Christian è stato associato a Giovanni Ciacci suo collega alla Rai, tanto da essere scambiati per una coppia. Nonostante la situazione sia rimasta spesso ambigua senza ulteriori chiarimenti, ecco che però anche lo stylist decide di dire la sua.

Lo stesso Ciacci afferma di essere stato con personaggi delle famiglie reali, ma non con il giovane Selassié. Quello che è trapelato sul loro rapporto è stata semplicemente una trovata pubblicitaria del suo ufficio stampa, ma non hanno avuto nessuna relazione. Infatti, continua lo stylist che il ragazzo è molto riservato e a modo, e proprio per questo non gli piace condividere la sua vita privata.

Infine, anche la sorella Jessica rivela dopo la puntata dei dettagli mai trapelati prima sulle preferenze e le decisioni intraprese dal fratello. Afferma che Christian non è fidanzato, ama le donne, ma che in questo momento della sua vita non desidera portare avanti alcuna relazione, perché il suo intento è divertirsi.

Insomma, da una frase condivisa sui social, possono saltare fuori delle verità inedite e sconvolgenti, chi l’avrebbe mai detto! Restiamo aggiornati per altre novità.