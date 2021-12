La cucina e la tua passione, ma la puzza dei prodotti meno? Tra questi senza dubbio l’uovo rappresenta un pessimo alleato per la pulizia della casa e per la cura delle stoviglie. Per quante proprietà nutritive possegga, di contro è un alimento che una volta preparato riempie con la sua fragranza l’abitazione e i tuoi strumenti preferiti. Non temere, perché ho dei trucchi perfetti per mandarlo via una volta per tutte.

Se la puzza di uovo è il tuo problema, non hai da temere. Il motivo? La casa è un tempio, quindi prendersene cura è fondamentale, ma è allo stesso tempo normale avere a che fare con problemi del genere. Lo smog, le polveri sottili, e anche i profumi che provengono dalla cucina per le tue sfiziose ricette, sono motivo di aria rarefatta e poco piacevole. Specialmente per i tuoi utensili da cucina che entrano in contatto diretto con i prodotto! Tra i tanti segreti, ho in serbo per te la tecnica che non renderà vani i tuoi sforzi, anzi ti permetterà di avere una casa profumata in qualsiasi momento, e le posate e i piatti saranno impeccabili.

Non credere di essere l’unico ad avere problemi con i cattivi odori! Le uova senza dubbio sono tra i prodotti più nutrienti per la salute, ma al tempo stesso sono quelli che per puzza detengono il primato. Se vuoi continuare a mangiarle, devi conoscere dei trucchetti che faranno passare via qualsiasi odoraccio di marcio.

Pensa che se esistono dei trucchetti infallibili per far profumare il bucato, per la tua cucina e le stoviglie non ci saranno problemi. Quando i vestiti emettono cattivi odori è una vera tragedia, perché se li si lava l’obiettivo è che siano freschi e profumati non che puzzino!

Quindi, non temere, perché che il cibo e la cucina puzzino è normale, e la situazione è diversa rispetto a quella dei tuoi capi di abbigliamento. Infatti, se seguirai la mia guida non avrai alcun problema.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Come pulire gli infissi? I trucchi facili e veloci

La puzza di uova è insopportabile? Ecco il rimedio!

E se a puzzare sono gli armadi? Anche in quel caso esiste una tecnica imbattibile per far odorare gli armadi, devi soltanto conoscere degli accorgimenti che ti renderanno un maestro nella cura della casa. E’ ovvio che bisogna collaborare quando si è più di uno, ma ciò che conta è compiere sempre le stesse pratiche mosse. In questo modo non avrai rivali nella pulizia del tuo tempio-dimora. Vuoi scoprire come fare? Te lo mostro subito!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Macchie di candeggina sui vestiti: come rimediare

Senza temere conseguenze negative, ricorda questi quattro semplici passaggi. Tutte le volte che preparai le uova, devi per prima cosa cucinare con una finestra aperta. Perché nonostante tu lo faccia dopo, è proprio durante la cottura che l’alimento emana la maggior quantità di odore possibile. Inoltre, prendi l’abitudine di lavare subito dopo che hai finito di mangiare, con bel getto d’acqua fredda e stoviglie.

In questo modo lo sporco andrà via in apparenza, ma microbi, batteri e puzza sono nemici ostinati che rimangono. Quindi, se hai eliminato l’aria rarefatta che sa di lercio, hai paura che non accada lo stesso con le posate e gli utensili da cucina.

Allora, dopo averli sciacquati prendi del detersivo per i piatti e mischialo insieme a dell’aceto di vino bianco. Immergi le stoviglie dentro acqua calda e questa miscela miracolosa e lascia agire per 5 minuti.

Infine, risciacqua ancora e lava accuratamente con sapone per i piatti e altro aceto. In questo modo tutto sarà igienizzato e a prova di puzza!