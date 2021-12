Pesava quasi 300 kg: tre anni dopo Vite al limite è irriconoscibile

Tra tutti i protagonisti del programma “Vite al limite”, lei è probabilmente una di quelle che è rimasta maggiormente impressa tra i fan

Sono ormai tanti i protagonisti di “Vite al Limite” che sono entrati nell’immaginario collettivo. Pazienti del dottor Nowzaradan che con le loro storie hanno fatto conoscere la loro umanità e sono stati idealmente accompagnati dal pubblico verso il percorso che li ha fatti ritornare alla vita. Uno di questi è una donna, e si chiama Alicia Kirgan. Si tratta di uno dei pazienti più iconici del dottor Now, diventata famosa non solo per la sua vicenda ma anche per la sua simpatia e lo spiccato lato umano.

Non c’è solo il fattore obesità, ma anche una serie di problemi che queste persone si portano dietro. La storia di “Tracey“, nomignolo di Alicia Kirgan, è molto toccante: si è ricoverata dal dottor Now quando aveva raggiunto l’impressionante peso di 282 chili.

L’eccezionale percorso della “storica” paziente di Vite al Limite

Sostanzialmente, la donna era obesa sin da piccola in quanto non ha mai saputo regolarsi con il cibo. Per lei è iniziato un duro percorso in Texas, che l’ha fatta perdere 77 chili in tempi decisamente rapidi e arrivarne a pesare 207. Sempre tantissimi, ma è ciò che serviva per l’intervento di bypass gastrico, che toglie il senso di fame colossale di cui queste persone soffrono.

Alicia ha anche imparato ad avere uno stile di vita più sano e regolare. Con il tempo è riuscita a ritrovare una vita normale: per carità, è sempre “ciccia”, ma in modo più naturale e compatibile con delle sufficienti condizioni di salute. Tuttavia il dottor Now è stato perentorio: Tracey deve proseguire su questa strada e migliorare ancora per ritrovare finalmente un po’ di equilibrio.