Pesava 327 kg, Vite al limite cambia tutto: l’incredibile percorso

I percorsi dei pazienti di Vite al Limite sanno appassionare e coinvolgere il pubblico di tutto il mondo. Del resto, il noto programma è un grande successo: nato negli Stati Uniti e poi sbarcato anche in Italia grazie a Real Time.

Sono ormai sette le stagioni andate in archivio, e ognuna di queste ha lasciato personaggi che sono entrati nella storia del programma. Tra questi c’è Liz, che è arrivata dal dottor Nowzaradan con un peso record di ben 350 chili e una situazione davvero disperata. Liz Evans è una delle protagoniste del programma e la sua storia è molto toccante.

Vite al Limite, percorso disperato per tornare a un’esistenza normale

Il suo peso era talmente eccessivo che non poteva far altro che vivere costretta a letto. Era rimasta in queste condizioni per ben 10 anni. Da piccola ha subito delle molestie sessuali da un componente della sua famiglia. In più ha convissuto con i problemi di droga del padre, che hanno sempre condizionato la sua vita. Ecco perché sin da quando aveva 10 anni si è sempre rifugiata nel cibo, fino ad arrivare a un peso incontenibile.

Le sue gambe sono arrivate al punto di non riuscirla più a mantenere in piedi. Grazie al dottor Now ha iniziato un severo percorso di dieta, che le ha permesso di arrivare all’intervento di bypass gastrico e pesare 160 chili: ma il suo percorso è proseguito anche oltre, visto che il dottor Now le ha chiesto un altro sacrificio. Lavoro portato avanti dopo la fine della trasmissione.