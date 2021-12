Bomba su Katia Ricciarelli, duro attacco della moglie della gieffina

Un duro confronto per Katia Ricciarelli all’interno della casa del Grande Fratello Vip. C’è stata una discussione piuttosto accesa e tesa

Scontri titanici nella casa del Grande Fratello Vip tra “vecchi” e nuovi. Le due generazioni di concorrenti sono già alle prese con discussioni e confronti accesi. Evidentemente, quelli che sono entrati a settembre e che hanno deciso di rimanere oltre i tre mesi previsti vogliono difendere bene la loro “territorialità” da chi è arrivato adesso.

Logicamente gli ultimi ingressi puntano alla vittoria finale, ma prima devono “detronizzare” i veterani. Ed è emblematico lo scontro che c’è stato tra la “senior” Katia Ricciarelli e la new entry Eva Grimaldi. Due caratteri non facili che si sono rapidamente scontrati. Eva voleva contribuire ad organizzare la lista della spesa, ma è stata malamente cacciata dalla Ricciarelli.

Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli durissima: la reazione è inevitabile

Il soprano non ha esitato a contestarla pubblicamente: “Sei appena arrivata, non rompere e stai calma”. La Ricciarelli, a quanto pare, si è infastidita per il fare da organizzatrice di Eva, che aveva ammonito tutti dicendo “reset” per ripartire con la lista. Addirittura la Ricciarelli l’ha “minacciata” di lanciarla in piscina. “Fanno la lista della spesa e la sanno fare, lasciali stare e stai attenta a come parli”.

Una vera e propria intimidazione, che ha provocato la reazione della moglie della Grimaldi, Imma Battaglia. Con un tweet la donna ha apertamente parlato di bullismo e si è detta molto ferita e preoccupata. “Sono rimasta basita – ha scritto la Battaglia – possibile che sono questi i modelli a cui dobbiamo fare riferimento?”.