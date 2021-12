Meghan, accuse durissime verso di lei: “È una bugiarda”

By

Meghan Markle è stata accusata di aver raccontato delle bugie nel corso di un recente intervento pubblico. Ecco tutti i dettagli

Meghan Markle è sempre al centro di numerose polemiche. Da quando lui e suo marito hanno deciso di lasciare il Regno Unito, i tabloid inglesi dedicano a questa coppia tantissimo spazio. Oggi i Sussex vivono negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. Risiedono in una splendida villa a Montecito dal valore di circa 14 milioni di dollari.

L’ex attrice statunitense è stata spesso accusata di essere ambigua. Molte persone non credono alle accuse di razzismo nei confronti di un membro della Royal Family avvenute quando era incinta. E adesso arrivano ulteriori accuse secondo le quali Meghan avrebbe mentito nel corso di un evento pubblico. L’intervento risale allo scorso ottobre, quando Meghan ha inviato una lettera al Congresso degli Stati Uniti.

In quell’intervento, l’ex protagonista di Suits si è schierata a favore di coloro che chiedono il riconoscimento del congedo parentale dopo la nascita del primo figlio. Per avvalorare la sua tesi, Meghan ha parlato di una vicenda personale, dichiarando di aver vissuto un’infanzia complicata a causa delle scarse possibilità economiche della sua famiglia. Ma pare che non sia tutto vero.

Almeno è ciò che sostiene suo padre. Thomas Markle ha più volte attaccato sua figlia negli ultimi anni, evidenziando un rapporto burrascoso con sua figlia. Le ultime accuse a Meghan stanno facendo molto discutere in Inghilterra e negli States, perché l’ex stella di Hollywood ha rilasciato quelle dichiarazioni nel corso di un intervento ufficiale. Vediamo quali sono le accuse di Thomas Markle e perché stanno facendo scalpore.

Il padre di Meghan Markle: “È una bugiarda, non eravamo poveri”

Alcune settimane fa, Meghan Markle ha parlato della sua infanzia attraverso una lettera inviata al Congresso degli Stati Uniti d’America. In questa lettera, l’ex attrice statunitense ha dichiarato di aver vissuto un’infanzia infelice a causa delle scarse condizioni economiche, che costringevano i suoi genitori a frequentare spesso dei salad bar, per risparmiare.

Suo padre Thomas ha risposto attraverso The Sun, smentendo le sue parole: “Meghan è una bugiarda, non ha mai dovuto preoccuparsi dei dettagli economici nella sua vita. Siamo andati nei migliori ristoranti della città e nei salad bar, perché era conveniente”. Thomas ha quindi escluso categoricamente di aver negato a sua figlia una vita economicamente agiata, smentendo le frasi sulla presunta povertà della sua famiglia.

Queste parole confermano alcune indiscrezioni riportate in passato dalla stampa britannica, secondo la quale Meghan avrebbe frequentato anche delle costose scuole private nel corso dei suoi primi anni di vita. Pare, dunque, che non mancasse proprio nulla alla piccola Meghan! E adesso arrivano anche le parole del padre, che sicuramente non saranno piaciute all’ex attrice statunitense.

Bisogna ricordare che i genitori di Meghan Markle hanno divorziato quando lei aveva soltanto due anni. Questo potrebbe aver alterato alcuni suoi ricordi. Non è la prima volta che Thomas Markle si scaglia contro sua figlia, accusandola di essere una bugiarda. E pare che stavolta abbia rivolto alcune accuse anche ad Harry.