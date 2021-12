Il piano di Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro contro Lulù: Miriana Trevisan svela tutto

Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro hanno organizzato un piano contro Lulù Selassiè. Miriana Trevisan ha spifferato ogni cosa al Grande Fratello Vip.

Nella casa più spiata d’Italia si respira un’aria piuttosto pesante dopo la diretta di lunedì scorso. Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro si sono fortemente schierate contro le sorelle Selassiè. Il tutto è iniziato con Clarissa, che in studio ha duramente attaccato l’ex Miss Italia, accusandola di essere la concorrente più falsa di tutte le edizioni del GF Vip.

La Nazzaro non ha affatto reagito bene e la cantante le ha dato manforte. In particolar modo quando ha sentito in un secondo momento sempre la Principessa rivolgersi ad Alessandro Basciano con il termine ‘quello lì’. Per questo motivo le due, più unite che mai, sembrerebbero aver escogitato un piano contro le Principesse e a rivelare il tutto ci ha pensato Miriana Trevisan che nelle scorse ore non le ha di certo mandate a dire.

Miriana Trevisan spiffera il piano di Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro al GF Vip

Miriana Trevisan si è ritrovata in camera con Jessica Selassiè ed ha deciso di rivelare quello che sembrerebbe essere il piano escogitato da Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli contro di loro e in particolar modo contro Lulù, come potete vedere dal filmato incorporato poco più in basso.

Secondo l’ex ragazza di Non è la rai, le due amiche quando vedrebbero qualcosa che a loro non piace, piuttosto che andare a chiarire e cercare un punto di incontro, si lancerebbero sulle nomination e di conseguenza, dopo la scorsa diretta del Grande Fratello Vip, avrebbero deciso di unirsi contro Lulù.

Questo atteggiamento però non farebbe impazzire Miriana, che vorrebbe un approccio totalmente diverso da parte loro. Un approccio più delicato che vorrebbe anche nei suoi riguardi. In quanto è convinta che non bisogni accettare soltanto i pregi di una persona, ma tutto di lei. Inclusi i suoi difetti.

Un po’ come la Nazzaro fa con Soleil Sorge, che è stata sempre supportata, nonostante i suoi sbagli, durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia da parte sua. Discorso che invece non applicherebbe al percorso di Lucrezia, che probabilmente verrà “punita” mandandola al televoto.

io di miriana che spilla sugli autori che non mandano le clip; su katia e manila e lodando coi suoi pregi e difetti lulù ne ho bisogno #GFVIP pic.twitter.com/1vLaYyAjLt — sam (uomonero) 👼🏾 (@SamTonellato) December 28, 2021

Miriana Trevisa ha spifferato tutto al GF Vip ed ora i vipponi di Alfonso Signorini sembrano essere più divisi che mai.