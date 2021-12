La promessa di nozze a Santo Domingo: la ex gieffina presto sposa!

Una concorrente della passata edizione del Grande Fratello Vip si sta per sposare! La promessa di nozze arriva su una spiaggia bellissima a Santo Domingo.

I due fidanzati sono felici, giovani e innamoratissimi. Non vedono l’ora che arrivi il giorno delle nozze.

Ma scopriamo chi è l’ex gieffina presto sposa

Guenda Goria, ex gieffina, si sposa: la promessa di nozze a Santo Domingo

Guenda Goria è una giornalista, attrice e pianista, figlia d’arte della conduttrice Maria Teresa Ruta e del giornalista Amedeo Goria.

La ragazza acquisisce molta notorietà dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 5 gareggiando in coppia con sua madre.

La gieffina ha conosciuto il suo attuale fidanzato Mirko Gancitano in vacanza a Sharm El Sheik. Lei si trovava lì per rilassarsi, mentre lui era lì per lavoro. Mirko è infatti un videomaker freelance e producer.

Per la coppia è stato un colpo di fulmine e tornati in Italia, ad aprile 2021 ufficializzano sui propri profili Instagram la loro relazione.

Questo avvenne dopo che i due vennero paparazzati insieme per la prima volta dal settimanale Chi e Guenda decide che è arrivato il momento di uscire allo scoperto.

Ma è a Santo Domingo che arriva la promessa di nozze. Il rito è emozionante e molto romantico con vista sul mare dei Caraibi.

Guenda e Mirko sono felici e condividono alcuni scatti di prova del matrimonio sui propri profili social.

Oltre alle promesse, c’è lo scambio degli anelli di fidanzamento e i due mostrano questo momento su Instagram.

“Il nostro S. Natala inizia da qui” scrivono. Mirko ha promesso alla ex gieffina un futuro bellissimo.

Dobbiamo ancora attendere un po’ per il vero e proprio matrimonio, perché, come rivela Chi, le nozze si svolgeranno nel 2022.

“Credo ci sposeremo il prossimo Natale” rivela al settimanale Guenda e aggiunge: “Faremo due cerimonie: una a Luino, sul lago Maggiore, dove c’è il castello Ruta di mia madre, e una a Mazara del Vallo dove è nato Mirko“.

Nei sogni della trentaduenne c’è anche un bambino. Guenda soffre di una malattia nota come endometriosi per cui ha subito anche un intervento chirurgico.

Nonostante ciò, la futura sposa desidera fortemente una figlia e farà di tutto pur di rimanere incinta.

“Si chiamerà Carla, come mia nonna che non c’è più” svela la ragazza.

Guenda Goria ha finalmente trovato il suo principe azzurro, ovvero Mirko Gancitano. La coppia è felice e innamorata e dopo la promessa di nozze, non vedono l’ora di sposarsi.

Instanews manda le proprie congratulazioni alla coppia