Lady Gaga e la regola delle 5 volte: deve farlo per forza!

Dalle manie sul cibo, alle ossessioni per l’igiene fino al terrore degli specchi, le più assurde fissazioni delle star come Lady Gaga

E’ la star delle star: indiscussa diva, apprezzata in tutto il mondo e da anni in cima ai sogni dei suoi milioni di fan in tutto il mondo. Lady Gaga ha tutto quello che una vera star deve avere: bravura, carisma, bellezza e quel fascino magnetico che la rende unica. E’ una delle cantanti più conosciute al mondo, e forse la più apprezzata. Non solo per la sua voce e i grandi successo che ha cantato, ma anche per uno stile inconfondibile.

Un look molto originale e audace, che l’hanno resa un’icona di questi anni: sia per i più giovani che per gli adulti. E non solo, l’artista americana ha dimostrato di avere anche doti di grande attrice. Non a caso ha vinto un Oscar, e oltre alla carriera musicale porta avanti con successo anche quella al cinema, con un film dietro l’altro.

Leggi anche – Lady Gaga rivive i drammi della sua giovinezza: “Violentata, incinta e abbandonata”

Lady Gaga e l’inaspettato segreto della sua dieta

Di recente è stata ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, con un’intervista in studio nella quale ha presentato il suo libro e ha parlato anche delle sue origini italiane. Sicuramente Lady Gaga non è una persona come tutte: il suo carattere da diva e la vita da star indiscussa la portano ad abitudini strane, e anche qualche eccesso. Non manca qualche comportamento molto singolare per quanto riguarda l’alimentazione.

Leggi anche – Cynthia Germanotta, mamma Lady Gaga: la lotta contro la depressione della figlia

Basta pensare che per curare il suo fisico snello e atletico, Lady Gaga ha deciso di mangiare 5 volte al giorno, ma soltanto piccoli pasti molto veloci. Si tratta di una sorta di “regola del 5”, dove si mangiano questi piccoli pasti composti da soltanto 5 ingredienti, e che vanno mangiati in appena cinque minuti. Insomma, tutto all’insegna di questo particolare numero: dovrebbe essere questo uno dei segreti di bellezza della super diva: ma sarà davvero così?