Cristina D’Avena, l’importante traguardo prima di Capodanno: nessuno come lei!

Cristina D’Avena resta la regina incontrastata delle “sigle tv”, le famose canzoni che gli italiani cantano ormai da intere generazioni

Le sigle dei cartoni animati in Italia hanno da sempre (quasi) solo la sua voce. Cristina D’Avena è un’icona per ogni bambino che si rispetti: difficile trovare chi non si è messo davanti alla tv a guardare i cartoni animati. E da generazioni le varie sigle sono state tutte cantate da lei. Una voce inconfondibile, che ha accompagnato gli adulti di oggi, ma anche i bambini attuali. Un vero e proprio “mito”, Cristina piace a tutti.

La sua simpatia è irresistibile, soprattutto da quando ha iniziato ad apparire di più in tv, spesso come ospite. Si è fatta conoscere anche al di là delle canzoni. E senza dimenticare i social, dove la cantante è molto seguita e apprezzata. Non solo per la sua bravura e simpatia, ma anche per la sua bellezza prorompente. La dolce Cristina, nonostante i suoi 57 anni, mette in mostra le sue notevoli forme raccogliendo consensi ovunque.

Leggi anche – Cristina D’Avena in bikini: bellezza strepitosa a 57 anni

E del resto fa bene, perché non dimostra affatto la sua età, sembrando la solita “ragazzina” con la quale intere generazioni sono cresciute. Per lei il 2021 si conclude con un risultato molto prestigioso. Come lei stessa ha comunicato sul suo account Instagram, una delle sue canzoni più famose “Occhi di Gatto”, ha ricevuto un importante riconoscimento.

Leggi anche – Cristina D’Avena, bomba sexy in bikini: semplicemente favolosa!

“Mi hanno appena comunicato che il brano “Occhi di gatto” è stato certificato oro – ha scritto la cantante nella didascalia della foto – sono contentissima che questa sigla sia nel cuore di milioni di italiani! Grazie mille a tutti voi, al maestro Ninni Carucci e alla grande Alessandra Valeri Manera… Vi amoooo!”, ha scritto la D’Avena. E neanche in questa foto celebrativa manca una generosa scollatura, che non è passata inosservata ai suoi followers…