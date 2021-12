Ex star di Amici di Maria De Filippi, torna a far sognare! I talenti della scuola più seguita di Canale 5, sono un vero e proprio punto di riferimento per i fan. I loro sogni, i valori che sostengono e le sfide che affrontano, sono un esempio per chi crede negli stessi obiettivi e vuole diventare un professionista del mondo dello spettacolo.

Essere una ex gloria di Amici è fonte di grande nostalgia. Le passate edizioni sono state molto diverse dalle recenti, anche perché lo stesso format si è evoluto nel corso del tempo. Con il passare degli anni si sono susseguiti i partecipanti, i professori, i professionisti e tanti altri, ma l’unica e sola a non andare mai via, è l’insostituibile Maria De Filippi! La conduttrice ne ha viste di cotte e di crude, anche perché oltre alla crescita in ambito accademico, segue i ragazzi dal punto di vista personale, proprio perché hanno delle storie da condividere. Ma non solo, si tratta pur sempre di ragazzi che si innamorano! Ecco che fine ha fatto la stelle che ha trovato l’amore nel talent.

Siete pronti per scoprire che fine ha fatto uno degli ex talenti più amati di Amici di Maria De Filippi? Riconoscere i propri beniamini a distanza di anni a volte è difficile, ma nel suo caso non ci sono dubbi, la bravura rimane quando ci si impegna così tanto, anche se a volte si rischia di essere dimenticati, ma nel suo caso non è stato così.

Non è il solo talento che torna in auge, ce ne sono tanti altri. Ad esempio, come dimenticarsi il cantante più bello delle passate edizioni? Adesso è un uomo che ha raggiunto non solo più maturità, ma anche tutti i suoi sogni.

Così, tra un passo e l’altro nel passato, stupiscono incredibilmente le scelte fatte da chi ha partecipato al programma. Anche perché dà un livello di notorietà e fama non indifferente, soprattutto è un ottimo trampolino per il successo.

Riconoscete l’ex stella di Amici? Ecco com’è oggi!

Nella vita ci sono tante sfide da affrontare, le quali non riguardano solo il mondo del lavoro. C’è chi vorrebbe farsi una famiglia, come il caso dell’ex allieva che è diventata una splendida mamma, la quale adesso incanta con le foto della piccola di casa. Ma non solo questo, perché c’è chi come il protagonista di oggi che cambia strada, modifica il proprio nome d’artista, ma senza cambiare la cosa che ama di più al mondo: fare musica!

Lo Riconoscete? Si tratta di Luca Napolitano! Concorrente dell’edizione di Amici del 2008, si classifica al terzo posto in finale, sotto Valerio Scanu, e la vincitrice Alessandra Amoroso. Nonostante la mancata vittoria, comunque si è classificato sia nel podio che nelle classifiche musicali, dal momento in cui tutt’oggi opera nel mondo della musica.

Durante il programma ha avuto una relazione molto seguita con la ballerina Alice Bellagamba, ma alla fine dopo due anni dalla trasmissione si sono lasciati. Lei si è anche sposata, il quale è durato solo un anno di matrimonio, per cui ha deciso di separarsi. Sul cuore di Luca che sappiamo? Non possiamo dire nulla, perché rimane molto riservato.

Se sul fronte dell’amore si fa silenzio, non può dirsi lo stesso su quello del lavoro, perché continua a fare musica! Tra il 2009 e i 2011 pubblica due album, “Infinito” e “Fino a tre”, e nel 2010 il suo secondo EP “Fino a me”, con uno dei singoli indimenticabili “Forse, Forse.

Le sue doti da cantautore sono sempre state le più apprezzate, infatti l’originalità certo non gli manca, e “forse” è stato proprio per questo che nei social media come Instagram sul quale è molto attivo, si è fatto ribattezzare come “Sono Napo”.

Poi ancora il singolo del 2016 “Ci whatsappiamo”, nel 2017 “Anche stavolta, e nel 2020 “Supereroe” e “Movida”, continua a intrattenere con la sua musica e la voglia di fare questo lavoro per tutta la vita.