Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè, cambia tutto: il colpo di scena in confessionale

Tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè è cambiata ogni cosa. E’ arrivato il colpo di scena in confessionale al Grande Fratello Vip.

Katia Ricciarelli si trova in questo momento al centro della polemica insieme a Lulù Selassiè. Tra le due non scorre affatto buon sangue e il loro rapporto dopo la diretta di lunedì scorso non è affatto migliorato, anzi.

L’ex moglie di Pippo Baudo è stata accusata di aver pronunciato frasi razziste nei confronti della principessa, in quanto le ha detto di tornare a scuola nel suo paese. Non sapendo nemmeno, tra l’altro, che la sua compagna di viaggio è italianissima. Questo ha nettamente diviso non solo i concorrenti di Alfonso Signorini, ma anche il pubblico del piccolo schermo degli italiani che chiedono a gran voce che la produzione prenda seri provvedimenti a riguardo.

Anche Lulù Selassiè in confessionale ha chiesto che vengano presi dei provvedimenti nei confronti della cantante a causa di ciò che la ha pronunciato contro e gli autori, secondo quanto rivelato dalla Principessa, le avrebbero anche dato ragione ma come ha reagito la Ricciarelli di fronte a quello che sta accadendo in questi giorni?

Lulù chiede provvedimenti al GF Vip: la reazione di Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli, parlando a tu per tu con Manila Nazzaro e Soleil Sorge, ha ammesso di essere consapevole che in confessionale Lulù Selassiè ha chiesto provvedimenti nei suoi confronti ma lei non avrebbe alcuna intenzione di passare per quello che non è. In quanto ha rivelato di non aver mai pronunciato offese nei suoi confronti e che il tutto è stato mal percepito dagli altri.

“Sono andate tutte a lamentarsi in confessionale“ ha esordito la Ricciarelli, come riportato da Biccy. “Posso dire di aver detto una cosa che per loro è un’offesa, ma che non lo è e che non la ritenevo tale. Poi mi hanno chiesto ‘come mai ha detto questo? Come mai ha detto quell’altra cosa?’. Io non voglio essere messa alla gogna per delle cose che non erano offensive” ha dichiarato.

“Ho detto alla ragazza del GF Vip ‘è impossibile che nel 2022 non si possa dire str***a o termini simili’.. A questo aggiungi la storia delle carogne e il resto… in ogni caso io non ci sto a farmi giudicare così. Ho specificato che non devono guardare soltanto quello che ho detto, ma la causa e guardare il senso delle frasi. Si deve guardare causa ed effetto” ha poi concluso, scagionandosi da ogni accusa ricevuta.