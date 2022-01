Katia Ricciarelli choc contro Lulù Selassiè: pesanti offese nei confronti della Principessa. Scoppia la rivolta sul web e nella casa del Grande Fratello Vip 2021.

Bufera intorno a Katia Ricciarelli dopo un durissimo litigio con Lulù Selassiè. Tutto è accaduto durante il pranzo quando Katia Ricciarelli si è lamentata per la scelta di dividere la spesa in due gruppi. Furiosa, per fare compagnia a Kabir Bedi e farlo accomodare al suo fianco, ha spostato il posto di Lulù e Manuel Bortuzzo che, in quel momento, si trovava a fare fisioterapia. Tra le due è così scoppiato un duro botta e risposta durante il quale i toni si sono alzati.

“Abbiamo un ospite arrivato oggi e facciamo la figura da peracottari”, ha detto la Ricciarelli. “La figura di mer°a la fate voi, non noi”, ha ribattuto la Selassiè. “Smettila, vai a mangiare fuori. Fila”, ha replicato a sua volta la Ricciarelli. “Io mangio dove caz*o mi pare. Ma chi sei, la padrona di casa? Nessuno è il padrone di questa casa capisci? Siamo tutti uguali”, sono state le successive parole di Lulù. “Stronza”, ha poi aggiunto la Ricciarelli a cui la Selassiè ha risposto – “Ma str***a sarai tu, ma cosa vuoi? Che cavolo vuoi da me? Tu attacchi e aggredisci tutti e pensi adesso di passarla liscia? […] “.