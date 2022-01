“Il programma era iniziato sotto un certo profilo, ma adesso il mood è un altro e Manuel non si sente più a suo agio“, ha aggiunto. Il motivo sarà la frase pronunciata da Katia Ricciarelli ? Il signor Bortuzzo lo esclude: “Katia Ricciarelli? Non è per quello… Manuel non penso sia neanche accorto della sua brutta frase. Sono proprio le dinamiche del gioco che non lo riguardano più”.