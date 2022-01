Oroscopo: come sarà il 2022 dei Gemelli? Amore, soldi, lavoro

Come sarà il 2022 per le persone nate sotto il segno dei Gemelli? Scopriamo insieme l’oroscopo del 2022: amore, soldi e lavoro

Il 2022 è appena iniziato e si spera che possa essere un anno diverso, soprattutto a causa della pandemia mondiale che ha costretto tutti a cambiare il proprio stile di vita negli ultimi due anni. Ma come sarà il prossimo anno per i vari segni zodiacali? Cosa prevede l’oroscopo per il 2022? Ci saranno segni più fortunati in amore, altri si realizzeranno dal punto di vista professionale e alcuni riceveranno dure delusioni d’amore.

Rispetto al 2021, sarà un anno diverso per quasi tutti i segni dello zodiaco. Nei prossimi giorni scopriremo cosa dovrà aspettarsi ogni segno dal prossimo anno. Sarà un anno positivo o negativo? Migliore o peggiore? Molte persone dicono di non credere nell’oroscopo, poi vengono sempre a dare uno sguardo per vedere cosa c’è di nuovo per il proprio segno, non si sa mai!

Abbiamo già visto quali sono i segni più affamati, quali sono i segni più diffusi, quali sono i segni più deboli e quali sono i segni più permalosi. Oggi scopriremo invece l’oroscopo del 2022 per le persone nate sotto il segno dei Gemelli. Ecco tutti i dettagli: amore, salute e lavoro. Sarà un anno positivo per i Gemelli? Scopriamolo insieme!

Oroscopo 2022: Gemelli

Amore: questo sarà il classico anno di transizione. L’oroscopo del 2022 prevede il consolidamento delle storie d’amore più durature, quelle che ormai non potrebbero essere abbattute nemmeno da un uragano. Chi ha intrapreso delle relazioni d’amore nel 2021 continuerà con alti e bassi anche l’anno prossimo. Fate attenzione a non restare intrappolati in relazioni che, in realtà, non avreste neanche voluto iniziare. Se c’è un periodo dell’anno per troncare un rapporto, il secondo trimestre è quello giusto.

Salute: nel corso del prossimo anno dovrete evitare di correre rischi inutili. La salute vi accompagnerà in generale per tutto l’anno, ma non dovrete per nessun motivo sfidare la sorte. Niente sport estremi, niente interventi chirurgici inutili, nessun rischio! Il 2022 sarà un anno positivo per quanto riguarda la salute, soprattutto per chi ha vissuto un 2021 critico. La situazione migliorerà sin dai primissimi mesi.

Lavoro: l’oroscopo del 2022 prevede un ottima annata dal punto di vista professionale. Chi riuscirà a non farsi prendere dalla pigrizia potrà ottenere un grande successo. Ci saranno carriere che avranno una forte spinta verso l’alto, soprattutto nella parte centrale dell’anno. Bisognerà soltanto cogliere l’attimo e attendere il momento ideale per fare la mossa giusta. Tutto dipende da voi, non lasciatevi cogliere impreparati!