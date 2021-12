Arriva la clamorosa indiscrezione su Francesco Gabbani: i fan sono al settimo cielo

Francesco Gabbani è un cantautore di origine toscana. Chi non si ricorda il suo brano Occidentali’s Karma, nonché canzone vincente del Festival di Sanremo 2017? Quasi tutti, almeno una volta, hanno canticchiato o ballato il ritornello.

Gabbani, oltre ad essere un cantante di successo, ha anche un’ottima presenza sul palcoscenico, è sempre solare e ride in compagnia degli spettatori. E’ un vero animale da palcoscenico.

Nelle ultime ore, Francesco è protagonista di una clamorosa indiscrezione. Sembra che qualcuno lo stia puntando per un nuovo progetto.

Vediamo cosa sta succedendo

La clamorosa indiscrezione su Francesco Gabbani: fan in visibilio

Si avvicina la fine dell’anno e moli emittenti televisivi si stanno dedicando ai bilanci e allo stilare nuovi progetti.

Il 2022 sarà un anno ricco di novità e ritorni di vecchi programmi.

Soprattutto, la Rai ha in mente nuovi format e sembra che in un progetto sia coinvolto anche l’amatissimo cantante Francesco Gabbani.

La Rai vuole dare in mano un intero programma al 39enne facendolo sia emergere per le sue doti canore, ma anche di intrattenimento e di conduzione.

Leggi anche –> Francesco Gabbani, confessione a cuore aperto: “Finalmente posso dirvelo”

Lo show dovrebbe andare in onda ad aprile, in piena primavera. Da quanto riportato dal portale Tvblog.it, Francesco presenterà due eventi in prima serata e a produrre il programma sarà la Ballandi.

Lo show, come è intuibile, sarà per lo più musicale e accoglierà numerosi ospiti, ancora ignoti.

Ma Gabbani condurrà il programma tutto da solo? Ovviamente no, sarà accompagnato da una figura femminile, ma non una conduttrice, bensì una famosa attrice nota al pubblico di Rai 1.

La clamorosa indiscrezione è uscita allo scoperto e i fan del cantante sono al settimo cielo, anche perché non è la prima volta che vedono Francesco al timone di uno show.

Nel 2017, infatti, Gabbani condusse i TIM MTV Awards a Roma, ma è la prima volta che presenta un programma firmato Rai.

In realtà, il cantante ha già collaborato con la rete, perché ha composto il brano Spazio Tempo come sigla per la fiction Il professore, andata in onda a novembre e dicembre.

Leggi anche –> Sanremo 2022, colpaccio di Amadeus: sul palco arriva proprio Lui!

Il 2022 si prospetta un ottimo anno per Francesco Gabbani, anche per quello che riguarda la musica.

Dopo l’uscita del brano La rete, il cantante sta per arrivare con il suo nuovo e sesto album e un nuovo tour.

Francesco Gabbani mancava da tempo sul piccolo schermo, ma la Rai non se l’è dimenticato. Dopo la clamorosa indiscrezioni, i fan hanno iniziato il conto alla rovescia sia per l’uscita del suo nuovo album, ma anche per la sua prossima avventura come conduttore. Non ci resta che pazientare