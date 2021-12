Colpaccio di Amadeus per il Festival di Sanremo 2022: sul palco arriva proprio Lui!

Il Festival di Sanremo 2022 è in corso d’opera. Conduttore per il terzo anno di fila è il fantastico Amadeus che si sta occupando dell’organizzazione.

Il Festival avrà inizio il primo febbraio e si concluderà il 5 dello stesso mese. I ventiquattro artisti in gara sono stati rivelati, ma chi accompagnerà Amadeus nella conduzione?

E’ proprio Lui e i fan sono in visibilio.

Scopriamo insieme di chi si tratta

Amadeus affiancato da Marco Mengoni? Il colpaccio al Festival di Sanremo 2022

Marco Mengoni è un cantante nato in provincia di Viterbo. Il ragazzo vinse la terza edizione del talent show X Factor e nel 2010 canta per la prima volta sul palco del Teatro dell’Ariston.

Quella volta portò il brano Credimi ancora raggiungendo il terzo posto e tre anni dopo ci riprova con il brano L’essenziale, vincitore del primo posto.

Gareggia di conseguenza all’Eurovision Song Contest 2013 raggiungendo il settimo posto in tutta Europa.

Le voci delle ultime settimane hanno rivelato che Marco Mengoni sarà ospite fisso al Festival di Sanremo al fianco di Amadeus.



A svelare la notizia ufficiale ci pensa il giornale Il Messaggero. “Se voleva mettere a tacere le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, ha ottenuto l’effetto opposto” scrive il giornale riguardo al presentatore.

“D’altronde Amadeus lo ha detto chiaramente, commentando il tradizionale rincorrersi dei rumors legati alla kermesse: ‘A me piace quando si vocifera‘. E però domenica sera, nello studio della puntata speciale per Telethon de I soliti Ignori, che le voci che vorrebbero Marco Mengoni ospite fisso di Sanremo 2022 siano tutt’altro che infondate è apparso un po’ troppo evidente” si legge su Il Messaggero.

Ecco che la notizia ufficiale viene rivelata: “Sarà il cantante laziale, tra i più amati dal pubblico, la ciliegina sulla torta del cast della kermesse, andando a ricoprire lo stesso ruolo del conduttore e direttore artistico affidato nel 2020 a Tiziano Ferro e quest’anno ad Achille Lauro?“.

La conferma non è ancora arrivata, ma il nome di Mengoni come co-conduttore è tra i più papabili.

Non ci resta che aspettare il vero annuncio dal conduttore Amadeus per quanto riguarda la presenza o meno di Marco Mengoni. Un artista che si è fatto conoscere per la sua voce e meno per il suo carattere. Potrebbe essere un’ottima occasione sia per tornare sul palco del Festival di Sanremo, ma anche per farsi conoscere a tutto tondo