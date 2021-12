Mia Sangiuliano, figlia Nathalie Caldonazzo: il grande amore della showgirl

Nathalie Caldonazzo, attrice che ha partecipato a “Temptation Island” con Andrea Ippoliti, ha una figlia di quindici anni davvero splendida

Difficile trovare una bellezza superiore a quella di Nathalie Caldonazzo quando si affacciò nel mondo dello spettacolo. Un viso stupendo, aggraziato e dai tratti delicati. All’epoca era davvero incantevole, e non si esagera se la si definisce di una bellezza praticamente perfetta. Non a caso il grande Massimo Troisi la scelse come sua “musa”. I due furono famosi anche per la loro storia d’amore.

Gli anni sono passati, e l’attrice ancora oggi si difende benissimo. L’età incide, e purtroppo qualche intervento un po’ troppo evidente del chirurgo plastico. Tuttavia, Natahlie ancora oggi ha il suo fascino, non c’è dubbio. Fisico snello, belle forme e ancora un bel viso da guardare. La showgirl nel 2004 ha avuto una figlia, molto bella e somigliante alla mamma. Si chiama Mia Sangiuliano: è ancora minorenne, quindi si vede poco sui social e sugli schermi.

Nathalie Caldonazzo ha una figlia bella come lei: si chiama Mia

Giusto così, perché Nathalie e suo marito, l’imprenditore Riccardo Sangiuliano, tengono molto a proteggere la privacy della loro piccola. La Caldonazzo si affermò negli anni ’90 come attrice, e da qui iniziò la sua romantica storia con Massimo Troisi. Quando il grande attore morì prematuro nel 1994, lei era accanto a lui. Forse fu solo quella tragedia a separarli, perché i due erano molto innamorati. Successivamente, l’attività professionale di Nathalie si è trasferita principalmente in tv.

L’abbiamo vista nei programmi del “Bagaglino“, come ballerina. Successivamente, però, è tornata a fare l’attrice in qualche fiction, come “Centovetrine”, Anni ’60” e “Rex”. Si è poi dedicata al teatro, dimostrando di essere un’artista completa. In tv l’abbiamo rivista all’Isola dei Famosi nel 2017 (12esima edizione) e a Temptation Island Vip, col quale partecipò assieme all’ex fidanzato Andrea Ippoliti.