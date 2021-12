L’Eredità, il nuovo professore Andrea Cerelli fa impazzire tutti

Il nuovo professore Andrea Cerelli de L’Eredità fa impazzire il web

Svolta a L’Eredità: finalmente un professore uomo e si tratta proprio del modello Andrea Cerelli.

Per ben diciannove anni la figura del professore era occupata solo da volti femminili. Dopo la bellezza di 4.700 puntate, l’influencer Ginevra Pisani viene sostituita dal modello.

Ma scopriamo insieme chi è il prof che ha fatto impazzire il web e le sue parole nell’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni

Chi è il nuovo professore de L’Eredità, Andrea Cerelli?

L’Eredità è un programma firmato Rai condotto quest’anno dal fantastico Flavio Insinna. Proprio una settima fa, approda sul piccolo schermo il modello Andrea Cerelli, classe 1992.

Il ragazzo nasce in provincia di Varese e passa la sua infanzia lì. All’età di 20 anni inizia a lavorare come modello e nel mentre si dedica all’università di economia e marketing.

Dopo essersi laureato, diventa designer per grandi marchi come Bulgari e Givenchy e lavora come modello per Frankiè Morello, Giorgio Armani, Roberto Cavalli e Dolce&Gabbana girando tutto il mondo.

Andrea Cerelli sbarca sul piccolo schermo come il primo Professore maschio de L’Eredità, in onda tutte le sere su Rai 1.

Sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, il ragazzo spiega il motivo per cui l’hanno scelto secondo il suo parere.

“Sono stato preso per par condicio e per eliminare ogni differenza. L’immagine del professore poi è molto pulita e funziona bene” rivela Andrea.

Durante l’intervista, il ragazzo racconta che questa è la sua prima esperienza in televisione, nonostante abbia preso lezione di recitazione a New York per avere più sicurezza sui set fotografici.

Cerelli ama la sua privacy ed è molto riservato anche sul suo profilo Instagram.

“C’è differenza tra il condividere sui social ogni secondo della vita ed essere in tv. La tv mi ha dato un impatto positivo” rivela il suo pensiero il modello.

Andrea ha dovuto affrontare vari casting prima di essere scelto e ha affrontato anche un provino: “Mi hanno dato delle frasi da leggere con vari accenti italiani, ma anche in inglese, e ci hanno chiesto di fare una breve presentazione di noi“.

Andrea Cerelli è il primo Professore maschio de L’Eredità ed è onorato di questo ruolo. Il ragazzo vuole fare carriera e dimostrare che non è solo bellezza, ma anche tanto cervello. Inoltre porta un ottimo messaggio ai telespettatori: non esiste genere, tutti possono fare tutto