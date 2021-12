Emma Marrone e il toccante ricordo: foto da pelle d’oca

Sicuramente Emma Marrone è una delle cantanti del panorama musicale italiano più amata dai fan. Coraggiosa, forte, tenace e senza peli sulla lingua, è una donna grintosa che non si arrende mai! I tradimenti delle storie d’amore turbolente e la malattia terribile non la buttano a terra. Anzi è qui pronta a ricordare quanto è bella la vita.

Reduce da X Factor, la beniamina ex stella di Amici di Maria De Filippi, Emma Marrone, è un punto di riferimento costante per i suoi fan. Sia in tv che nei social media è seguitissima, anche perché è lei stessa ad intrattenere un rapporto diretto e sincero con il pubblico che la sostiene fin dai suoi inizi. Infatti, è sempre lei che informa di tutto quello che le accade, sia che sia bello che brutto. Almeno, ci prova a farlo prima dei paparazzi, ma in questo caso può urlare cantando a squarcia gola: che ha l’esclusiva!

Emma Marrone è il nome di una guerriera oltre che di una cantante, non c’è dubbio! Il tumore che ha fatto ritorno più volte nella sua vita, l’ha destabilizzata e fatta soffrire, ma nonostante la tremenda paura, lei si è sempre rialzata.

Essere forti non è facile, specialmente se si hanno sempre i riflettori puntati addosso. La cantante ha un gran cuore, dimostrando in più occasioni di amare il prossimo, ma anche di non aver timore del confronto. Infatti, è proprio durante un botta e risposta con Fedez che l’atmosfera si scalda, ma le novità non finiscono qui.

Perché questa volta è la cantante che decide di lasciare il segno con un pezzetto di passato che porta sempre con sé e che la fa sorridere.

Emma Marrone e il ricordo che lascia senza parole

Che la cantante abbia una grande sensibilità è evidente, ha sempre dimostrato di saper perdonare, il che non è poco visto le disavventure che le sono capitate. Dimostra ciò anche nei confronti dell’ex storico, compie un gesto apprezzato nei confronti di Stefano De Martino, dando una lezione di vita a tutti. Le belle parole de lei condivise però non finiscono qui, perché condivide con i fan un pezzo della sua storia passata, da cui vuole prendere solo energie positive.

Questa è la foto condivisa nel suo profilo ufficiale di Instagram. Lo scatto la ritrae davanti all’albero di Natale, come una bimba unica nel suo genere. In prossimità delle vacanze che concluderanno questo 2021 turbolento, ha condiviso lo scatto con i fan che hanno conosciuto una parte della sua vita di bimba.

Una bimba curiosa e già testarda, perché sono le parole scritte da Emma che fanno sorridere. Dichiara: “La gioia del Natale. Farsi regalare Cicciobello e costringere tua madre a vestirti come lui. Ho sempre avuto un certo stile!”

Insomma, decide di essere vicina al pubblico che la ama proprio per la sua ironia e autoironia. Essere una donna forte e coraggiosa, necessita di tanta grinta e voglia di sorridere contro qualsiasi ostacolo.