Da Non è la Rai a Striscia la Notizia: ecco cosa fa e com’è oggi

È stata una delle showgirl più popolari degli anni 90. La ricordiamo a Non è la Rai e Striscia la Notizia. Inizia fin da giovanissima

Volto dolcissimo e bene impresso nella memoria del pubblico negli anni ’90, quando era una ragazzina e “Non è la Rai” di Gianni Boncompagni spopolava sulle reti Mediaset. Anche lei faceva parte di quella folta schiera di “baby showgirl” che ebbero un successo straordinario. Una formula televisiva senza precedenti e oggi ormai desueta, ma all’epoca vedere delle ragazze così giovani “giocare” a fare le presentatrici fu una scelta vincente. Molte di esse hanno poi proseguito nella loro carriera, qualcuno ha anche dimostrato di avere qualche dote concreta. Attrice, o magari presentatrice.

Per tutte le altre resta qualche ospitata e l’occasione di un reality di tanto in tanto. Tra le eccezioni positive c’è una ragazza che debuttò a Non è la Rai nel 1994 e che di strada ne ha fatta. Il compianto Boncompagni la soprannominò “La bruttina”, proprio a giocare su una bellezza invece sconvolgente. Tratti perfetti, fisico proporzionato: nonostante esordì in tv giovanissima aveva già un notevole fascino.

Che evoluzione per la superstar di Non è la Rai e Striscia la Notizia

Dopo il programma proseguì la sua carriera e nel 1997 diventa “velina” di Striscia la Notizia. Fu il grande trampolino di lancio. L’abbiamo vista poi a Passaparola con Gerry Scotti e poi con Mike Buongiorno alla “ruota della fortuna”. Sempre legata a Mediaset, ha fatto la “valletta” in numerose trasmissioni. Un passaggio in Rai quando chiude con la casa del Biscione e poi la rispolverata nei reality.

Prima “La Talpa” e poi un’esperienza al cinema con Natale in Crociera. Parliamo della bellissima Alessia Mancini, che dieci anni fa ha mollato il mondo dello spettacolo per fare la wedding planner. Poi il ritorno nel 2018 all’Isola dei Famosi, dove fa un bel percorso. Il ritorno in tv è sancito nel 2019 a Tv8. E’ sposata con Flavio Montrucchio ed è molto seguita sui social. Nel 2008 è diventata mamma di Mya, alla quale è seguito il piccolo Orlando nel 2015.