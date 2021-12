Il crollo di Sophie Codegoni: a consolarla è proprio Lei!

Sophie Codegononi crolla al GF Vip: a consolarla ci pensa proprio Lei!

Il Grande Fratello Vip continuerà fino a metà marzo e tra litigi, amori, battibecchi e rappacificamenti, il reality show è un vero e proprio successo.

Una delle protagoniste di questa edizione è Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne.

Nelle ultime settimane si sta trovando all’interno di un triangolo con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Alessandro Basciano.

Nelle prime settimane del reality, Sophie ha confessato di avere una attrazione fisica per l’imprenditore, ma dopo flirt e vari baci la ragazza ha capito che è difficile costruire una storia d’amore nella vita reale.

In tutto ciò, è entrato anche un nuovo gieffino, ovvero Alessandro che sin da subito ha rivelato di avere una preferenza per Soleil e la Codegoni.

Quest’ultima è andata in crisi e decide di prendersi i suoi spazi da Gianmaria e riflettere sul da farsi.

Sophie ha un crollo nella sauna e una delle concorrenti ha notato questo momento di crisi. La raggiunge e la rassicura.

Ma vediamo chi ha aiutato Sophie nel suo crollo

Il crollo di Sophie Codegoni: arriva a consolarla Katia Ricciarelli

Sophie Codegoni si trova da sola con i suoi pensieri in sauna: non sa cosa fare con Gianmaria Antinolfi e Alessandro Basciano. Non vuole far soffrire l’imprenditore e ha paura del giudizio degli altri.

Katia Ricciarelli ha notato il crollo della gieffina e la raggiunge per consolarla. Le due concorrenti non hanno un rapporto stretto, ma vedere Sophie di malumore, ha rattristato la cantante.

Sophie racconta subito del crollo che sta vivendo e spiega le sue perplessità e quanto è accaduto a Katia che le risponde: “Ci sono delle situazioni che noi sentiamo, ma non sono quelle giuste e ce ne accorgiamo dopo. Bisogna avere coraggio di dire la verità per non fare male né a lui, né a te“.

La Ricciarelli rincuora l’ex tronista di Uomini e Donne e le spiega che non è sempre facile rendersi conto che i propri sentimenti talvolta vengono letti in un certo modo, ma poi si rivelano molto più deboli col tempo.

Per questo motivo, Katia ritiene che la gieffina non si debba sentire in colpa anche perché lei è sempre stata chiara con Gianmaria: “Non devi assolutamente avere paura di manifestare quello che senti o che non senti“.

Sophie sente di essersi comportata male con Antinolfi: “Ho sbagliato perché ho portato una persona ad affezionarsi a me“. La ragazza continua ad avere dei sensi di colpa nonostante quello che le ha detto Katia.

“L’amore è quello che ti fa esplodere tutto, non c’è bisogno di farsi domande” controbatte la cantante cercando di far capire a Sophie che si è comportata nel modo corretto.

“Lui capirà perché è adulto. Tu sei giovane, devi vivere la tua vita e provare ad avere altre emozioni, quelle giuste e vere” aggiunge Katia.

“Non si vive una relazione, una cosa bella volendo a tutti i costi. No, deve venire così. Una cosa che ti fa stare a bocca aperta, ti fa sognare, che ti fa vedere tutto bello o che c’è il bisogno di toccarsi, di stare vicini, ma in un altro modo” conclude Katie e rincuora Sophie: “Fregatene di tutti!”.

Sophie Codegoni e Katia Ricciarelli non hanno mai avuto una forte amicizia, ma è bastato il crollo della gieffina per riscaldare il cuore della cantante. Dopo questo avvicinamento, potrebbe nascere una bella amicizia. Non ci resta che continuare a seguire la diretta del GF Vip