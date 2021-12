Amadeus, dagli esordi ad oggi: l’incredibile trasformazione

Amadeus è un conduttore molto conosciuto e apprezzato da tutti. Ma non è sempre stato così: il cambiamento nel tempo è impressionante

Come si fa non conoscere Amadeus: è probabilmente il conduttore più conosciuto in Italia. Del resto è in tv ogni santo giorno da anni. Per il pubblico è un piacere, in quanto tiene compagnia con i suoi “I soliti Ignoti” ogni giorno su Rai 1 nella consueta fascia preserale. E chiaramente non mancano numerosi appuntamenti durante l’anno: il più vicino è quello di Capodanno, un altro “classico” che Amadeus conduce con simpatia ormai da anni.

E non finirà qui, perché il 2022 del bravo conduttore e grande esperto musicale è con il programma più importante dell’anno. Condurrà ancora una volta Sanremo, appuntamento a febbraio. Non manca molto, infatti. Insomma, nessuno come lui: del resto la sua simpatia è innegabile. Un sorriso smagliante, sempre garbato ed educato.

Leggi anche – Sanremo 2022, super ospiti per Amadeus? Nomi bomba per il Festival

Amadeus da giovane: un cambiamento sorprendente

Mai sopra le righe e indubbiamente bravissimo nel suo lavoro. Oggi il buon Amadeus si presenta col suo simpatico “nasone”, un volto pulito e sempre vestito in modo ordinato ed elegante. Non manca un leggero pizzetto con un po’ di baffetti ad addolcirne i tratti. Eppure, il conduttore quando era giovane sembrava un’altra persona: basta guardare le foto degli anni ’80, quando “Ama” iniziò la carriera di DJ.

Leggi anche – Sanremo 2022, grandi ritorni all’Ariston: Amadeus sgancia le bombe

Lavorava a Radio Blu, un’emittente veronese. Poi arrivò nelle discoteche e nel 1986 andò a vivere a Milano. Capelli lunghi e arruffati e sguardo sbarazzino, decisamente meno “posato” di oggi, ma l’essenza di questo simpatico personaggio è rimasta indubbiamente la stessa.