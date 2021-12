Liti fake al Grande Fratello Vip 2021? Spunta tutta la verità

Liti fake al Grande Fratello Vip 2021? Svelata tutta la verità

Quest’anno il Grande Fratello Vip è ricco di incoerenze. L’amore tra Lulù e Manuel sembrava non dovesse mai scoppiare e poi magicamente tutto va bene nella loro relazione, Biagio entra fidanzato nella Casa e in meno di due settimane dice di essersi innamorato di Miriana, per non parlare del triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge.

Il pubblico da casa si domanda se sia tutto pilotato, anche le liti accese in studio o fuori. A svelare tutta la verità ci pensa proprio Lei con parole chiare che non lasciano dubbi!

Scopriamo tutta la verità

Liti fake al Grande Fratello Vip 2021? Svelata la verità: “Non me ne rammarico“

I telespettatori del Grande Fratello Vip hanno iniziato a dubitare della veridicità del programma e si sono chiesti anche se le litigate tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe siano tutte delle messinscena.

A svelare la verità ci pensa Adriana Volpe ospite per un’intervista a Novella 2000: “Certo che è tutto vero, non si tratta di sceneggiate. Siamo molto diverse e questo ci porta allo scontro. Forse più avanti, conoscendoci meglio, potremo instaurare un rapporto di maggiore sintonia. Quel giorno lo vedo ancora lontano, ma non me ne rammarico: amo il confronto e tutto ciò è molto stimolante“.

Essenzialmente Sonia e Adriana non si sopportano anche nella realtà.

In una intervista per Casa Chi, la Volpe racconta qual è il suo pensiero sulla Bruganelli.

“Com’è la situazione tra me e Sonia Bruganelli? Che io possa stimarla per quello che lei rappresenta è vero. Ha un bagaglio culturale importante e lavora da vent’anni dietro le quinte per Bonolis” rivela Adriana, ma ecco la stoccata.

“Certo è che abbiamo molte volte due visioni molto distanti e critico a volte certe zampate che dà, perché sembra insensibile a certe dinamiche. Lei molte volte confonde la gentilezza con la falsità” confessa senza peli sulla lingua l’ex gieffina.

La Vope si spiega meglio: “Per esempio, con Miriana che non sa attaccare… questo non significa come lei dice ‘vittimismo’. Significa essere una donna molto educata che di fronte a Katia e Soleil ha accusato il colpo e si è messa in disparte magari anche piangendo“.

L’opinionista rivela anche di aver litigato più volte durante la pubblicità con Sonia Bruganelli.

“E’ successo la qualunque nella pubblicità. Lei mi ha accusata di essere la paladina delle donne piagnucolone e del vittimismo e di usare questo politicamente corretto sempre a fin di bene facendo la buonista…” racconta Adriana e conclude: “Me ne ha dette di tutti i colori ed ovviamente io ho reagito perché ho detto che lei è una donna insensibile che difende l’indifendibile“.

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non inscenano liti fake al Grande Fratello Vip, ma pensano proprio tutto quello che dicono. Per ora le due opinioniste non riescono a trovare un equilibrio e per il pubblico ogni discussione diventa ancora più divertente