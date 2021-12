Grande Fratello Vip: dopo lo scontro in diretta, salta fuori tutta la verità

Dopo l’acceso e furente scontro in diretta durante la puntata del lunedì del Grande Fratello Vip, ora salta fuori tutta la verità

Nella puntata di lunedì del Grande Fratello Vip è andato in scena un ennesimo confronto a distanza: ormai il numero di ex concorrenti fuori dalla casa (usciti per vari motivi) e quelli dentro (compresi i nuovi arrivi) è praticamente paritario. Sono tanti i conti ancora in sospeso, e quindi è inevitabile che ci sia ancora qualche cosa da chiarire.

Non a caso il conduttore Alfonso Signorini stimola come può il confronto (e perché no, lo scontro) per tenere vive certe dinamiche che hanno appassionato il pubblico e che rischiano di “spegnersi” con l’uscita di alcuni personaggi dalla casa. Lunedì sera è toccato agli inossidabili Soleil Sorge e Alex Belli. L’attore, uscito qualche settimana fa dalla casa per squalifica (ha abbracciato la moglie che era venuto a salutarlo) non era presente in studio perché influenzato.

Grande Fratello, cosa c’è dietro l’ultimo confronto Soleil-Alex

Si è comunque collegato dalla sua casa di Milano per l’ennesimo confronto con Soleil, la sua “amica” speciale. Ancora una volta, con i suoi modi da guascone l’ex attore di Centro Vetrine ha giocato con l’influencer ricordando i recenti trascorsi di passione tra i due. Nessun tono di tensione, anzi. Stavolta il confronto è stato meno “scontro” della volta precedente.

Del resto Belli aveva anticipato con un tweet che non avrebbe più “seminato zizzania” e creato tensione sulla vicenda con Soleil. “Risponderò sempre con amore – ha scritto – perché questo è quello che sono. In un modo che vuole cattiveria e scontro – ha spiegato Alex – andrò sempre contro corrente”. E per questa volta tutto è andato liscio: sarà così anche nel prossimo confronto?