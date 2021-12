“Manila Nazzaro di una falsità pazzesca”: dopo Clarissa, l’accusa arriva da Lui!

Manila Nazzaro dopo il duro attaccato di Clarissa Selassiè al Grande Fratello Vip ha ricevuto un’altra batosta dal suo compagno di viaggio.

Manila Nazzaro, dopo la diretta di lunedì scorso, non sta di certo affrontando un bel periodo. L’ex Miss Italia lunedì scorso, durante il collegamento con Alfonso Signorini al GF Vip, è stata accusata da Clarissa Selassiè di essere la concorrente più falsa di tutte le edizioni della storia del reality show di canale 5.

Quelle parole le hanno fatto male al cuore. Tant’è che subito dopo in puntata ha avuto un crollo ed è scoppiata in lacrime. La situazione però non è di certo migliorata. In quanto anche alcuni ex concorrenti si sono sbilanciati a tal proposito e per lei, purtroppo, non hanno speso belle parole.

Durante la sua prima apparizione a Casa Chi, Biagio D’Anelli non ci è di certo andato leggero nei confronti di Manila Nazzaro accusandola a sua volta di essere una delle concorrenti più false di questa sesta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Lulù Selassiè massacrata: parole al veleno di Katia Ricciarelli e Giucas Casella

Biagio D’Anelli massacra Manila Nazzaro dopo il GF Vip

Biagio D’Anelli durante il corso della sua intervista non si è di certo risparmiato, andandoci giù pesante nei confronti di Manila Nazzaro, accusandola di essere una delle concorrenti più false di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. In quanto in faccia lo avrebbe riempito di complimenti, mentre alle spalle avrebbe insinuato che il suo rapportarsi a Miriana Trevisan sarebbe stato dettato soltanto ai fini del gioco e non per un reale interesse di tipo sentimentale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Gravissimo lutto per Miriana Trevisan, lacrime al GF Vip: la reazione dei gieffini

“Hanno una falsità pazzesca (…) Manila Nazzaro, ad esempio, è venuta vicino a me a dirmi ‘sei un vero uomo, ti stai dichiarando a Miriana’. Poi però lei si nasconde con Carmen e Katia in bagno a dire che la mia era tutta una strategia“ ha dichiarato nel salotto virtuale di Rosalinda Cannavò senza troppi peli sulla lingua.

Come reagirà l’ex Miss Italia di fronte a questa ennesima batosta ricevuta da uno dei suoi ex compagni di viaggio? Sicuramente durante il prossimo collegamento con Alfonso Signorini si farà maggiore chiarezza su questo aspetto e non mancheranno nuove dinamiche tra i concorrenti della casa più spiata d’Italia.

Biagio D’Anelli dopo il Grande Fratello Vip si è allineato al pensiero di Clarissa Selassié, prendendo le distanze dal percorso di Manila Nazzaro.